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Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Розвідка Данії попередила про критичну ситуацію в російській економіці
Далекобійні удари ЗСУ по нафтобазам окупантів суттєво вплинули на економічну ситуацію в країні-агресорі
фото: соцмережі

Москва зазнає значних втрат і дедалі активніше використовує кібератаки та диверсії проти Заходу

Російська економіка опинилася на межі «великої кризи» через високі військові витрати, міжнародні санкції та наслідки українських ударів по критичній інфраструктурі РФ. Водночас Москва продовжує нести значні втрати на фронті, не досягаючи суттєвих територіальних здобутків. Про це пише «Главком» із посиланням на оцінку Данської служби оборонної розвідки (DDIS).

«Російська економіка перебуває на межі великої кризи», – йдеться у документі. Данська розвідка пов'язує складне становище зокрема з витратами на оборону та війною проти України. Зазначається, що на економіку РФ впливають міжнародні санкції та українські далекобійні удари по важливих об'єктах.

За оцінкою розвідки, Росія дедалі більше ризикує, водночас зазнаючи «значних втрат за незначні територіальні здобутки». Данська розвідка також звернула увагу на те, що цього літа російські втрати, за наведеними в оцінці даними, могли перевищувати можливості РФ із набору нових військовослужбовців.

На цьому тлі Москва, як очікують у Данії, продовжить тиснути на Україну та її західних партнерів. Зокрема, йдеться про подальше використання гібридних методів – диверсій та кібератак.

Раніше Данська служба оборонної розвідки заявила, що в найближчі місяці Росія може посилити гібридну війну проти НАТО та Заходу. У відомстві також оцінили як низький, але такий, що зростає, ризик обмежених військових атак РФ проти країн НАТО. Водночас спецслужба наголошує, що наразі не бачать ознак підготовки Росії до неминучого вторгнення в країну Альянсу.

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Теги: розвідка росія економіка війна Данія

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