У Воронежі спалахнули пожежі після атаки дронів (відео)

У Воронежі пролунала низка вибухів

У російському Воронежі після атаки дронів зафіксовано багато осередків пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони та вибухи.

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Російські військкори скаржаться, що Воронеж відбиває одну з наймасованіших атак дронів за весь час війни.

Раніше у російському місті Єлець Липецької області ракети вдарили по заводу «Енергія», який виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації й іншої військової техніки.

До слова, у Свердловській області Росії з рейок зійшли 20 вагонів вантажного потяга, сім цистерн загорілися. До ліквідації наслідків аварії залучили понад сотню людей і десятки одиниць техніки.