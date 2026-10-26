У Воронежі спалахнули пожежі після атаки дронів (відео)
У Воронежі пролунала низка вибухів
У російському Воронежі після атаки дронів зафіксовано багато осередків пожеж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.
Місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони та вибухи.
Російські військкори скаржаться, що Воронеж відбиває одну з наймасованіших атак дронів за весь час війни.
Раніше у російському місті Єлець Липецької області ракети вдарили по заводу «Енергія», який виробляє батареї та акумулятори для ракетних комплексів, авіації й іншої військової техніки.
До слова, у Свердловській області Росії з рейок зійшли 20 вагонів вантажного потяга, сім цистерн загорілися. До ліквідації наслідків аварії залучили понад сотню людей і десятки одиниць техніки.
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