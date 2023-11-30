Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Криза на польсько-українському кордоні вигідна Росії? Експерт знайшов підтвердження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Криза на польсько-українському кордоні вигідна Росії? Експерт знайшов підтвердження
Черга вантажівок на українсько-польському прикордонному переході в Медиці
фото: PAP

Польський експерт розповів, чому Росії максимально вигідне блокування польсько-українського кордону і хто до цього причетний

Блокування польсько-українського кордону все більше завдає шкоди Україні. Це може бути своєрідним подарунком для Росії, яка таким чином може контролювати припаси, що відправляються на фронт. Про це польському виданню Onet розповів підполковник запасу Мацей Коровай.

Блокада польсько-українського кордону стає великою проблемою. На думку багатьох експертів, справа не тільки в економічних причинах. Це також впливає на обороноздатність України. Важливо, що блокувальники регулярно перевіряють, що везуть вантажівки, таким чином знають про будь-який транспорт, який везе озброєння та боєприпаси. А для російської розвідки така інформація безцінна.

«Наш уряд (йдеться про уряд Польщі – «Главком») не займався цим питанням або спецслужби не донесли його неналежним чином. Наразі важко відповісти на запитання, як це було насправді. Це все може бути пов’язано з російською діяльністю? Думаю, що це з великою часткою ймовірності так», – переконаний експерт, який роками аналізує російську армію, підполковник запасу Мацей Коровай. Хоча він додає, що в нинішній ситуації важко вказати на реальні докази роботи російських служб.

«Проте достатньо спертися на факти і відповісти на запитання, що спричинило блокаду кордону, як і коли вона почалася. Відповідаючи, ми можемо припустити, до якого порядку денного це все вписується», –  каже польський військовий.

За його словами, на додачу до цього такі дії пов’язані насамперед з тим, що відбувається в Ізраїлі, тобто із переорієнтацією частини розвідувальних сил західних країн, особливо США, на питання ізраїльсько-палестинської війни. «Крім того, ми також маємо, серед іншого: внутрішні українські тертя, зміну польської зовнішньої та внутрішньої політики. Це все складається докупи», – додає він.

Водночас Мацей Коровай стверджує, що тривала війна є великою проблемою, що відобразилась не лише на ситуації на українському фронті, а й на польсько-українських відносинах. «У багатьох людей змінюється уявлення про Україну. Цю тему, хочемо ми того чи ні, роздули як і політики, так і суспільство у ЗМІ по обидва боки кордону», – вважає польський експерт.

Що стосується ситуації на фронті, то, за словами Коровая, попереду Україну чекають місяці з жахливою погодою, і буде типовий «зимовий бій». «Найбільше відбуватиметься навколо Авдіївки, але, можливо, і в інших місцях. У Росії є хороші ресурси, але тільки для точкових боїв. Україна вичерпала себе контрнаступом. Їй потрібно повернути деяких солдатів до цивільного життя, тому що вони воюють протягом тривалого часу. Кажуть, навіть про 30 тис. з українського боку і це багато. Росіянам, звісно, ​​байдуже на такі речі», – зазначив експерт.

За даними польського військового, бої цієї зими на фронті можуть бути навіть більш кривавими, ніж минулого року. «Втрати з обох сторін вже значно більші. Це типова війна на виснаження. Росіяни добре прорахували. Вони розраховували, що можуть втратити людей і неякісну техніку, бо українцям доведеться використовувати боєприпаси, які вони отримують із Заходу. Однак, на мій погляд, тривала війна Росії невигідна. Вона шукатиме припинення вогню чи інше рішення», – запевнив Мацей Коровай.

Нагадаємо, 29 листопада міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядхур зустрівся з польськими перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, та заявив про кроки для часткового зняття блокади. Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури Польщі. 

Після переговорів із міністром голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур заявив, що перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, але не поширять його на ще два – у Нижанковичах і Зосіні. Міністр інфраструктури наголосив, що уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною.

Читайте також: Як польські далекобійники ставляться до блокади кордону: український водій дав відповідь
Теги: прикордонники втрати фронт кордон уряд транспорт боєприпаси Україна водій протест криза вантажівки війна міністр Польща росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
7 листопада, 22:30
Зараз американська розвідувальна спільнота найбільше стурбована нападами терористів-одинаків чи невеликих груп на західні країни
США допускають атаку ХАМАСу на свої території
31 жовтня, 18:34
Глав держави повідомив, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп'янська, Донецького напрямку
Окупанти посили обстріл Херсона після суттєвого підкріплення оборони міста – Зеленський
14 листопада, 13:21
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку
Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
14 листопада, 12:15
Президент заслухав доповіді міністрів та військового керівництва
Мобілізація, ротація та строковики: Зеленський повідомив деталі Ставки
24 листопада, 15:19
У липні 2022 року Шульгінов «приєднав» енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині
СБУ повідомила про підозру міністру енергетики Росії
16 листопада, 14:53
Захисники знищили ще 19 одиниць військової техніки противника на Таврійському напрямку
Командувач ЗСУ доповів про оборону Авдіївки та втрати ворога
18 листопада, 13:17
Призовники будуть залучені на посади, які відповідають їхнім навичкам
Український уряд змінить підхід до мобілізації – The Guardian﻿
28 листопада, 00:21
Водії вийшли на пішохідний перехід та заблокували рух транспорту
Українські водії перекрили дороги в польських містах у відповідь на блокаду кордону
28 листопада, 22:54

Економіка

Криза на польсько-українському кордоні вигідна Росії? Експерт знайшов підтвердження
Криза на польсько-українському кордоні вигідна Росії? Експерт знайшов підтвердження
Міністр праці Чехії порахував користь від біженців з України
Міністр праці Чехії порахував користь від біженців з України
Європейський суд виключив з-під санкцій сина російського олігарха
Європейський суд виключив з-під санкцій сина російського олігарха
Французькі виробники не на жарт злякалися цукру з України – Bloomberg
Французькі виробники не на жарт злякалися цукру з України – Bloomberg
Індія проти нафти з Росії: підсанкційний танкер 10 днів бовтається в океані
Індія проти нафти з Росії: підсанкційний танкер 10 днів бовтається в океані
Особлива економічна зона між Північною Кореєю та Росією: Reuters виявив нову небезпеку
Особлива економічна зона між Північною Кореєю та Росією: Reuters виявив нову небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
18K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
13K
Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів
11K
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
6817
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
6543
РФ завезла на окуповані території понад 100 тис. мігрантів з Азії: названо мету

Новини

За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Вчора, 10:45

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua