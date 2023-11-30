Криза на польсько-українському кордоні вигідна Росії? Експерт знайшов підтвердження

Польський експерт розповів, чому Росії максимально вигідне блокування польсько-українського кордону і хто до цього причетний

Блокування польсько-українського кордону все більше завдає шкоди Україні. Це може бути своєрідним подарунком для Росії, яка таким чином може контролювати припаси, що відправляються на фронт. Про це польському виданню Onet розповів підполковник запасу Мацей Коровай.

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Блокада польсько-українського кордону стає великою проблемою. На думку багатьох експертів, справа не тільки в економічних причинах. Це також впливає на обороноздатність України. Важливо, що блокувальники регулярно перевіряють, що везуть вантажівки, таким чином знають про будь-який транспорт, який везе озброєння та боєприпаси. А для російської розвідки така інформація безцінна.

«Наш уряд (йдеться про уряд Польщі – «Главком») не займався цим питанням або спецслужби не донесли його неналежним чином. Наразі важко відповісти на запитання, як це було насправді. Це все може бути пов’язано з російською діяльністю? Думаю, що це з великою часткою ймовірності так», – переконаний експерт, який роками аналізує російську армію, підполковник запасу Мацей Коровай. Хоча він додає, що в нинішній ситуації важко вказати на реальні докази роботи російських служб.

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«Проте достатньо спертися на факти і відповісти на запитання, що спричинило блокаду кордону, як і коли вона почалася. Відповідаючи, ми можемо припустити, до якого порядку денного це все вписується», – каже польський військовий.

За його словами, на додачу до цього такі дії пов’язані насамперед з тим, що відбувається в Ізраїлі, тобто із переорієнтацією частини розвідувальних сил західних країн, особливо США, на питання ізраїльсько-палестинської війни. «Крім того, ми також маємо, серед іншого: внутрішні українські тертя, зміну польської зовнішньої та внутрішньої політики. Це все складається докупи», – додає він.

Водночас Мацей Коровай стверджує, що тривала війна є великою проблемою, що відобразилась не лише на ситуації на українському фронті, а й на польсько-українських відносинах. «У багатьох людей змінюється уявлення про Україну. Цю тему, хочемо ми того чи ні, роздули як і політики, так і суспільство у ЗМІ по обидва боки кордону», – вважає польський експерт.

Що стосується ситуації на фронті, то, за словами Коровая, попереду Україну чекають місяці з жахливою погодою, і буде типовий «зимовий бій». «Найбільше відбуватиметься навколо Авдіївки, але, можливо, і в інших місцях. У Росії є хороші ресурси, але тільки для точкових боїв. Україна вичерпала себе контрнаступом. Їй потрібно повернути деяких солдатів до цивільного життя, тому що вони воюють протягом тривалого часу. Кажуть, навіть про 30 тис. з українського боку і це багато. Росіянам, звісно, ​​байдуже на такі речі», – зазначив експерт.

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За даними польського військового, бої цієї зими на фронті можуть бути навіть більш кривавими, ніж минулого року. «Втрати з обох сторін вже значно більші. Це типова війна на виснаження. Росіяни добре прорахували. Вони розраховували, що можуть втратити людей і неякісну техніку, бо українцям доведеться використовувати боєприпаси, які вони отримують із Заходу. Однак, на мій погляд, тривала війна Росії невигідна. Вона шукатиме припинення вогню чи інше рішення», – запевнив Мацей Коровай.

Нагадаємо, 29 листопада міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядхур зустрівся з польськими перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, та заявив про кроки для часткового зняття блокади. Про це йдеться на сайті Мінінфраструктури Польщі.

Після переговорів із міністром голова Комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту Вальдемар Ящур заявив, що перевізники не припинять протест на чотирьох пунктах перетину кордону, але не поширять його на ще два – у Нижанковичах і Зосіні. Міністр інфраструктури наголосив, що уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною.