Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії офіцер наїхав на солдатів, які переходили дорогу (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Росії офіцер наїхав на солдатів, які переходили дорогу (відео)
27-річний військовий РФ влетів на автівці у групу строковиків
фото з відкритих джерел

11 строковиків РФ потрапили в ДТП

На Камчатці, в РФ, офіцер на автомобілі врізався у групу з 11 солдатів, які саме переходили дорогу. Троє поранених госпіталізовані. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.  

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі «Петропавловськ – Камчатський – Мільково» рано вранці в суботу, 2 грудня. 

За даними Baza, 27-річний військовий РФ, лейтенант Ігор Н. не впорався з керуванням і в'їхав у групу строковиків, які саме йшли до їдальні.

В аварії постраждали загалом 11 людей. Троє з них були госпіталізовані. Інші отримали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, що в Росії аварійно сів літак «Аерофлоту» Boeing-737, на борту якого було понад 400 людей.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулась чергова акція руху опору. Партизани атакували окупантів під час привалу «на перекур».

До слова, триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. 

Теги: росія окупанти ДТП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фіцо наголосив, що пріоритетом його зовнішньої політики буде захист і просування словацьких національно-державних інтересів
Словаччина обмірковує, як налагодити відносини з Росією
30 листопада, 17:29
Ракета «Нептун» призначена для знищення кораблів
Окупанти заявили про атаку українських «Нептунів» на Крим
17 листопада, 10:41
ЗАЕС проведе тести, щоб визначити, чому у вторинному контурі охолодження одного з парогенераторів енергоблока виявлено низький рівень бору
Окупанти переводять п'ятий енергоблок ЗАЕС у «холодний зупин»
22 листопада, 15:03

Соціум

У Росії офіцер наїхав на солдатів, які переходили дорогу (відео)
У Росії офіцер наїхав на солдатів, які переходили дорогу (відео)
Німецька газета Bild звільнила кореспондента, який вчив любити Росію
Німецька газета Bild звільнила кореспондента, який вчив любити Росію
Російське командування скаржиться на використання WhatsApp на фронті: причина
Російське командування скаржиться на використання WhatsApp на фронті: причина
Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ
Скільки бойових літаків та гелікоптерів має Росія: дані ЗСУ
Чехія продовжила тимчасовий захист для українських біженців
Чехія продовжила тимчасовий захист для українських біженців
Партизани мобілізувалися до російської армії: яка мета
Партизани мобілізувалися до російської армії: яка мета

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
31K
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
19K
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»
14K
Генерал Муженко роз’яснив, навіщо Росії насправді потрібні перемовини
6801
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)

Новини

Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Сьогодні, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сьогодні, 03:40
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:47

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua