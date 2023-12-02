У Росії офіцер наїхав на солдатів, які переходили дорогу (відео)

27-річний військовий РФ влетів на автівці у групу строковиків

11 строковиків РФ потрапили в ДТП

На Камчатці, в РФ, офіцер на автомобілі врізався у групу з 11 солдатів, які саме переходили дорогу. Троє поранених госпіталізовані. Про це повідомив російський Telegram-канал Baza.

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Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі «Петропавловськ – Камчатський – Мільково» рано вранці в суботу, 2 грудня.

За даними Baza, 27-річний військовий РФ, лейтенант Ігор Н. не впорався з керуванням і в'їхав у групу строковиків, які саме йшли до їдальні.

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В аварії постраждали загалом 11 людей. Троє з них були госпіталізовані. Інші отримали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, що в Росії аварійно сів літак «Аерофлоту» Boeing-737, на борту якого було понад 400 людей.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулась чергова акція руху опору. Партизани атакували окупантів під час привалу «на перекур».

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До слова, триває 647-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.