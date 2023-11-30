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Під час розстрілів майданівців Янукович постійно телефонував Путіну: результати розслідування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Під час розстрілів майданівців Янукович постійно телефонував Путіну: результати розслідування
Експрезидент та тодішній голова МВС спілкувались за своїми російськими колегами під час розстрілів 
фото з відкритих джерел

Слідство також встановило приблизний час, коли Янукович віддав наказ про відкриття вогню

Під час розстрілів майданівців 20 лютого 2014 року експрезидент Віктор Янукович спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним вісім разів. В цей самий час ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко розмовляв зі своїм російським колегою Володимиром Колокольцевим шість разів, повідомив в інтерв’ю «Укрінформу» прокурор у «справах Майдану» Денис Іванов.

«Слідство встановило численні комунікації між президентами і керівниками силових блоків обох країн. Безпосередньо під час апогею розстрілів 20 лютого у період з 09:00 по 17:00 год зафіксовано вісім телефонних з’єднань між Путіним і Януковичем. Захарченко з Колокольцевим спілкувався у цей час шість разів», –- зазначив прокурор.

За словами Іванова, слідство встановило, що експрезидент Віктор Янукович дав вказівку тодішньому главі МВС Віталію Захарченку на застосування вогнепальної зброї відносно учасників Майдану близько 07:00 год 20 лютого 2014 року, перебуваючи у резиденції «Межигір’я».

«Під час розслідування ми з’ясували, що 20 лютого 2014 року Янукович, перебуваючи у своїй резиденції «Межигір’я» у період з 06:52 год до 07:00 год мав контакт урядовим зв’язком із Захарченком. Слідство має підстави вважати, що саме під час цієї розмови, яка тривала приблизно вісім хвилин, Янукович дав вказівку на застосування вогнепальної зброї підрозділами, які йому підпорядковані, у напрямку протестувальників у центральній частині Києва», – заявив прокурор.

Іванов додав, що відсутність вказівки на відведення підрозділу київського «Беркуту» з вулиці Інститутської вказують на прямий умисел Януковича на вчинення працівниками міліції злочинів. Він зазначив, що підписання письмових наказів силовикам про застосування насильства не передбачалось повноваженнями президента, однак після зміни Конституції у 2010 році Янукович особисто призначав голів МВС, СБУ та Міноборони, тому вони підзвітними йому.

Як повідомлялося, у квітні Київський апеляційний суд узяв під варту колишнього командира львівського «Беркута» Ростислава Пацеляка, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненні терористичного акту та вбивствах учасників Євромайдану. Він був позбавлений  українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ: внутрішній та закордонний, від яких не відмовився.

Також «Главком» писав, що Святошинський районний суд Києва у жовтні оголосив вирок у справі Майдану щодо розстрілів протестувальників на вулиці Інститутській у столиці 20 лютого 2014 року. Підсудними в цій справі є п’ятеро колишніх силовиків із вже розформованого спецпідрозділу МВС «Беркут».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос усередині країни, щоб «змістити президента». Глава держави розповів, що новий російський план дезінформації має кодову назву «Майдан-3», відсилаючись до повстань у 2004 і 2014 роках на центральній площі Києва.

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Теги: Евромайдан розслідування Беркут слідство Віктор Янукович росія

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