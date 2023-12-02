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ОБСЄ пояснила, чому не виключає Росію з організації

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ОБСЄ пояснила, чому не виключає Росію з організації
В ОБСЄ точилися дебати щодо виключення Росії
фото з відкритих джерел

Наразі є юридичний і політичний аргументи від держав-учасниць, чому виключати Росію з ОБСЄ не можна

Дискусія про виключення Росії з ОБСЄ вичерпана. Про це заявив глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ОБСЄ.

В ОБСЄ точилися дебати щодо виключення Росії через порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації. Проте, за словами Османі, наразі є юридичний і політичний аргументи від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.

Пояснюючи суть юридичної неможливості застосувати правило «консенсусу мінус один», яке дозволяє ухвалювати рішення голосами 56 країн-учасниць з 57 наявних, глава МЗС Північної Македонії послався на брак політичної волі.

«1992 рік принцип «консенсус мінус один» був використаний, коли Югославію вигнали за масове порушення прав людини. Утім, вважаємо, що цей принцип сьогодні не працюватиме, оскільки в ОБСЄ є різні думки. І тут я переходжу до політичного аргументу, коли деякі країни-учасниці вважають, що ОБСЄ була створена як платформа для забезпечення діалогу між країнами різних поглядів», – зауважив Османі.

Він додав, що ОБСЄ не є і ніколи не була організацією країн-однодумців.

Нагадаємо, через блокування роботи ОБСЄ Росією решта держав пішли на поступки, обравши для головування в Організації на 2024 рік Мальту.

Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ. Разом з Білоруссю країна наклала вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі. 

Як повідомлялося, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії 30 листопада із зали вийшли деякі делегати. 

Теги: росія ОБСЄ дебати

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