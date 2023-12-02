ОБСЄ пояснила, чому не виключає Росію з організації

Наразі є юридичний і політичний аргументи від держав-учасниць, чому виключати Росію з ОБСЄ не можна

Дискусія про виключення Росії з ОБСЄ вичерпана. Про це заявив глава МЗС Північної Македонії Буяр Османі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ОБСЄ.

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В ОБСЄ точилися дебати щодо виключення Росії через порушення основоположних принципів і зобов'язань Організації. Проте, за словами Османі, наразі є юридичний і політичний аргументи від держав-учасниць, чому зробити цього не можуть.

Пояснюючи суть юридичної неможливості застосувати правило «консенсусу мінус один», яке дозволяє ухвалювати рішення голосами 56 країн-учасниць з 57 наявних, глава МЗС Північної Македонії послався на брак політичної волі.

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«1992 рік принцип «консенсус мінус один» був використаний, коли Югославію вигнали за масове порушення прав людини. Утім, вважаємо, що цей принцип сьогодні не працюватиме, оскільки в ОБСЄ є різні думки. І тут я переходжу до політичного аргументу, коли деякі країни-учасниці вважають, що ОБСЄ була створена як платформа для забезпечення діалогу між країнами різних поглядів», – зауважив Османі.

Він додав, що ОБСЄ не є і ніколи не була організацією країн-однодумців.

Нагадаємо, через блокування роботи ОБСЄ Росією решта держав пішли на поступки, обравши для головування в Організації на 2024 рік Мальту.

Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ. Разом з Білоруссю країна наклала вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році на засіданні Постійної ради Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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Як повідомлялося, під час виступу російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на саміті ОБСЄ в Північній Македонії 30 листопада із зали вийшли деякі делегати.