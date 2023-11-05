Повітряні сили повідомили долю ураженого новітнього корабля РФ у Керчі

Ще один російський плавзасіб пішов услід за крейсером «Москва»

Збройні сили України потопили «Аскольд», один із найсучасніших ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Ще вчора у своєму Telegram-каналі командувач написав: «Сподіваюся, ще один плавзасіб пішов услід за «Москвою». Тоді офіційного підтвердження, чи дійсно корабель потонув, не було. Однак сьогодні вранці Олещук лаконічно додав: «Підтверджую».

скриншот з Telegram-каналу Миколи Олещука

Нагадаємо, учора управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено малий ракетний корабель «Аскольд».

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Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році.

Речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що уражений російський корабель «Аскольд» ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях. А командувач Олещук натякнув, якою зброєю вдарили ЗСУ.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.