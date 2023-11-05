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Повітряні сили повідомили долю ураженого новітнього корабля РФ у Керчі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили долю ураженого новітнього корабля РФ у Керчі
Ракетний корабель «Аскольд» є носієм крилатих ракет «Калібр»
фото з відкритих джерел

Ще один російський плавзасіб пішов услід за крейсером «Москва»

Збройні сили України потопили «Аскольд», один із найсучасніших ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ще вчора у своєму Telegram-каналі командувач написав: «Сподіваюся, ще один плавзасіб пішов услід за «Москвою». Тоді офіційного підтвердження, чи дійсно корабель потонув, не було. Однак сьогодні вранці Олещук лаконічно додав: «Підтверджую».

Повітряні сили повідомили долю ураженого новітнього корабля РФ у Керчі фото 1
скриншот з Telegram-каналу Миколи Олещука

Нагадаємо, учора управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено малий ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році.

Речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що уражений російський корабель «Аскольд» ще навіть не встиг взяти участь у бойових діях. А командувач Олещук натякнув, якою зброєю вдарили ЗСУ.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

Теги: Крим корабель росія ЗСУ

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