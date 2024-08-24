Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У День Незалежності розвідники підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У День Незалежності розвідники підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області
На складі було понад п’ять тисяч тонн боєприпасів
фото: скріншот із відео

Склад належав угрупуванню військ «Захід» російської армії

Військові Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області. Про це повідомили в ГУР МО.

На складі росіяни зберігали свої артилерійські й танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря». Загалом там було понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Склад належав угрупуванню військ «Захід» російської армії та розташовувався поблизу населеного пункту Острогозьк. Детонація на складі триває досі, зазначили розвідники.

Раніше місцева влада Воронезької області також повідомляла про вибухи в регіоні. За словами губернатора Воронежчини Олександра Гусєва, за минулу ніч російські сили протиповітряної оборони нібито знешкодили п'ять безпілотників. Утім, мовляв, через падіння фрагментів почалася пожежа, що «викликала детонацію вибухонебезпечних об'єктів».

Губернатор не уточнював, що горить склад, однак казав, що в області евакуювали одне село та одне садове товариство. Через пошкодження лінії електропередач в одному із сіл Острогозького району були можливі перебої з електропостачанням, казав Гусєв.

Нагадаємо, що також у ніч на суботу в російському Курську пролунали вибухи. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу. На автомобілях у деяких районах Курська увімкнулась сигналізація.

Читайте також: Атака дронів на Воронезьку область та вибухи в Курську: головне за ніч
Теги: пожежа Міноборони земля місцева влада День Незалежності повітря влада росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кіберактивісти атакували 33 сайти афільованих із росіянами підприємств із окупованих міст України
Хакери зробили «подарунок» окупантам до Дня Незалежності України
Сьогодні, 14:41
У Житомирі відзначили День Незалежності
Під прапором свободи: Житомир відзначив День Незалежності (фоторепортаж)
Сьогодні, 14:03
Подружжя Зеленських поклало квіти до Стіни пам’яті полеглих за Україну
Президент і перша леді вшанували полеглих бійців у День Незалежності (відео)
Сьогодні, 12:36
За словами бійців, легіон готовий спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль
Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
16 серпня, 10:34
ФСБ знають позицію Філашкіна, тому перестали телефонувати
Голова Донецької ОВА розказав, як йому дзвонили з ФСБ
10 серпня, 18:00
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
6 серпня, 22:20
Бурятія потерпає від паводку
У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас
4 серпня, 11:40
В Україну прибула перша партія винищувачів F-16
Перші F-16 вже в Україні та смерть воїна «Азова» у полоні. Головне за 31 липня
31 липня, 21:00
Торгівля між Росією та Китаєм зазнала кризи
Китай «перекрив» Росії 80% платежів у юанях – ЗМІ
29 липня, 11:21

Події в Україні

У День Незалежності розвідники підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області
У День Незалежності розвідники підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області
Стало відомо, який план готують Сили оборони щодо Криму
Стало відомо, який план готують Сили оборони щодо Криму
Обмін полоненими: стало відомо, кого вдалося повернути додому
Обмін полоненими: стало відомо, кого вдалося повернути додому
Україна повернула 115 полонених захисників: перші фото та відео
Україна повернула 115 полонених захисників: перші фото та відео
Дуда виступив на урочистостях до Дня Незалежності і спрогнозував завершення війни
Дуда виступив на урочистостях до Дня Незалежності і спрогнозував завершення війни
Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN
Наступ ЗСУ на Курщину може змінити перебіг війни – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
39K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
31K
Сирський пригадав пророцтво Шевченка до Дня Незалежності
18K
У невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор
15K
Що передбачають підписані угоди між Україною та Індією: роз’яснення

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua