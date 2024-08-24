У День Незалежності розвідники підірвали склад боєприпасів у Воронезькій області

На складі було понад п’ять тисяч тонн боєприпасів

Склад належав угрупуванню військ «Захід» російської армії

Військові Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по польовому складу боєприпасів росіян у Воронезькій області. Про це повідомили в ГУР МО.

На складі росіяни зберігали свої артилерійські й танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря». Загалом там було понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.

Склад належав угрупуванню військ «Захід» російської армії та розташовувався поблизу населеного пункту Острогозьк. Детонація на складі триває досі, зазначили розвідники.

Святковий гуркіт ― розвідники підірвали великий склад боєприпасів на росії pic.twitter.com/LByOJvquas — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 24, 2024

Раніше місцева влада Воронезької області також повідомляла про вибухи в регіоні. За словами губернатора Воронежчини Олександра Гусєва, за минулу ніч російські сили протиповітряної оборони нібито знешкодили п'ять безпілотників. Утім, мовляв, через падіння фрагментів почалася пожежа, що «викликала детонацію вибухонебезпечних об'єктів».

Губернатор не уточнював, що горить склад, однак казав, що в області евакуювали одне село та одне садове товариство. Через пошкодження лінії електропередач в одному із сіл Острогозького району були можливі перебої з електропостачанням, казав Гусєв.

Нагадаємо, що також у ніч на суботу в російському Курську пролунали вибухи. В цей час у регіоні було оголошено повітряну тривогу. На автомобілях у деяких районах Курська увімкнулась сигналізація.