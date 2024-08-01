Як вибори у США впливають на мирний план для України

«Трамп ці вибори ще не виграв. Більше того, він отримав на них дуже незручну опонентку»

Щодо заяви президента про мирний план до листопада. План то можна скласти. Але мені здається, що немає жодних гарантій, що Росія на нього пристане. А свої хотєлки Путін уже озвучив перед першим мирним самітом. І для нього нема причин відступати від них.

Тому план то може бути, але у втілення я особисто не вірю.

Крім того є нюанс, на який не можна не звернути увагу – це темпоральна привʼязка до листопада. Тобто до результатів виборів у США. І в мене є така підозра, що оточення президента вже увірувало в перемогу Трампа. І що є якась суєта, щоб почати переговори саме під таким соусом.

«Мені здається, що вони сприймають перемогу Трампа як індульгенцію для себе іти на мирні переговори і мати виправдання перед людьми, що бачте ми безсилі перед результатами виборів у США, втратили головного союзника – ідемо на переговори з Росією», – сказав мені в травні один високопоставлений співрозмовник.

Але мені здається, що Трамп ці вибори ще не виграв. Більше того, він отримав на них дуже незручну опонентку.

Вчора на CNN вийшов сюжет про 100 днів до виборів. Дата-аналітик ЗМІ вказує, що наразі немає чіткого лідера і що цього тижня Трамп виріс лише на один пункт. Цей один пункт у Вісконсіні, а Мічіган і Пенсильванія підвисли.

І що те, що було неможливим для Байдена, те можливо для Камали, бо вона має інший електоральний потенціал. Як вважає аналітик, Гарріс може змагатись навіть за Північну Кароліну, де Байден минулого разу програв. Гарріс перевершує Байдена в можливості сподобатись латиноамериканцям та темношкірим виборцям.

Так, Гарріс не виграла, але і не програла. А заводити Україну в переговори напередодні зими, мені, здається не кращий час. Чи хтось думає, що Путін не використовуватиме брак гігаватів для шантажу?

Тому я сподіваюсь, що у нас є якісь інші внутрішні аргументи до переговорів крім потенційної перемоги Трампа, про які нам колись повідомлять через іноземні ЗМІ.