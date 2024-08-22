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Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
Вже четтверту добу триває пожежа на Нафтобазі в Росії
фото: скріншот

На об'єкті стався вибух ще однієї з цистерн із паливом

Нафтобаза у місті Пролетарськ Ростовської області, що стала ціллю атаки безпілотників чотири дні тому, продовжує палати. Вчора пізно ввечері стався черговий вибух цистерни з паливом, що спричинило ще більший спалах вогню. Місцеві жителі повідомляють, що заграву від пожежі було видно навіть у сусідньому місті Сальськ, що розташоване за десятки кілометрів.

Це вже щонайменше третій вибух на об'єкті з моменту початку пожежі. 

Окупаційна влада запевняє, що загрози поширення вогню на житлові будинки та інші об'єкти немає. До гасіння масштабної пожежі залучено значні сили, включаючи авіацію (літаки Іл-76) та пожежні потяги. 

Є інформація про постраждалих серед пожежників. За повідомленнями російських ЗМІ, кількість постраждалих перевищує 40 осіб. 

 Поки що невідомо, коли вдасться повністю загасити пожежу та ліквідувати її наслідки.
 
Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.

Читайте також: У Росії стався вибух на території нафтохімічного заводу (фото, відео) 
Теги: вибух влада

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