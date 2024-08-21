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Вихваляв Путіна: на Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вихваляв Путіна: на Вінниччині СБУ затримала священника УПЦ МП
Священнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: пресслужба СБУ

Протоієрей поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Телеграм

Священник Калинівського благочиння УПЦ МП на Вінниччині виправдовував повномасштабне вторгнення РФ в Україну та очікував на прихід окупантів в область. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, за даними Служби безпеки, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки окупантам. Також він поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади через Телеграм.

«Експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди», – йдеться в повідомленні.

Священнику повідомлено про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала священника УПЦ МП, який був агентом головного управління Генерального штабу ЗСРФ і готував удар по ешелонах ЗСУ на Харківщині.

За матеріалами СБУ на Вінниччині перед судом постане ще одна інтернет-агітаторка: прославляла рашистів та заперечувала їх агресію проти України. За даними слідства, нею виявилася мешканка міста Могилів-Подільський Вінницької області, швачка місцевого підприємства, яке виконує замовлення для ЗСУ.

Теги: росія війна Вінниччина СБУ священник

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