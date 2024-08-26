На Ростовщині дев'яту добу палає нафтобаза

Пожежа на нафтобазі на Ростовщині триває вже більше тижня

Резервуари, з яких почалася пожежа, вже вигоріли до тла

Пожежа на російській нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже не вщухає дев'яту добу поспіль. Загоряння розпочалося після атаки дронів ще 18 серпня.

За даними місцевих пабліків, пожежа перекинулася на нові цистерни. За попередньою інформацією, з авіаційним гасом.

Найперші резервуари, з яких почалася пожежа, вже вигоріли до тла.

Влада Ростовської області виступила із заявою, що якість повітря в регіоні перебуває в межах норми, наявності шкідливих та отруйних речовин не зафіксовано.

Водночас жителі Пролетарська масово у ростовських пабліках публікують звернення до місцевої влади, вимагаючи надати офіційні дані щодо забруднення повітря.

фото: Радіо Свобода

Знімки пожежі на нафтобазі в Ростовській області, зроблені 26 серпня, показують, що полум'я трохи вщухло, а осередки загоряння локалізувалися, пише «Радіо Свобода».

фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, місце величезної пожежі на нафтобазі у Ростовській області, яка продовжує горіти після атаки українських дронів, відвідали російські православні священники. Але це не допомогло і через тиждень після удару ЗСУ вона досі горить.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.