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На Ростовщині дев'яту добу палає нафтобаза

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Ростовщині дев'яту добу палає нафтобаза
Пожежа на нафтобазі на Ростовщині триває вже більше тижня
фото: скріншот

Резервуари, з яких почалася пожежа, вже вигоріли до тла

Пожежа на російській нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже не вщухає дев'яту добу поспіль. Загоряння розпочалося після атаки дронів ще 18 серпня.

За даними місцевих пабліків, пожежа перекинулася на нові цистерни. За попередньою інформацією, з авіаційним гасом.

Найперші резервуари, з яких почалася пожежа, вже вигоріли до тла.

Влада Ростовської області виступила із заявою, що якість повітря в регіоні перебуває в межах норми, наявності шкідливих та отруйних речовин не зафіксовано.

Водночас жителі Пролетарська масово у ростовських пабліках публікують звернення до місцевої влади, вимагаючи надати офіційні дані щодо забруднення повітря.

На Ростовщині дев'яту добу палає нафтобаза фото 1
фото: Радіо Свобода

Знімки пожежі на нафтобазі в Ростовській області, зроблені 26 серпня, показують, що полум'я трохи вщухло, а осередки загоряння локалізувалися, пише «Радіо Свобода».

На Ростовщині дев'яту добу палає нафтобаза фото 2
фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, місце величезної пожежі на нафтобазі у Ростовській області, яка продовжує горіти після атаки українських дронів, відвідали російські православні священники. Але це не допомогло і через тиждень після удару ЗСУ вона досі горить.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.

Читайте також: Сили оборони атакували комбінат «Кавказ» у Ростовській області. Подробиці від Генштабу
Теги: пожежа нафта росія нафтопродукти

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