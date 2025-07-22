Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Одесу атакують дрони, працює ППО
фото з відкритих джерел

О 01:48 в Одесі та області пролунали сирени повітряної тривоги

У ніч на 22 липня в Одесі прогриміли потужні вибухи. Влада закликає містян перейти в укриття, передає «Главком».

О 02:06 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками. Вже за 20 хвилин мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що в місті чутно вибухи.

За повідомленням Повітряних сил, в акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. 

У ДСНС пишуть, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи багатоповерхового будинку. Займання ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.

Читайте також:

Теги: вибух Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві гучно
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
23 червня, 00:13
Гучно у Києві
У Києві пролунали сильні вибухи
23 червня, 02:43
У Росії лунали вибухи
Безпілотники атакували Московську область
7 липня, 05:32
Наразі тривають слідчі дії
В Одесі п’яний вандал розбив пам'ятники на кладовищі (фото)
15 липня, 17:22
Наразі інформація про наслідки уточнюється
РФ атакувала Одесу: що відомо про наслідки
11 липня, 10:47
Палаючий будинок в Одесі після атаки БпЛА
Атака на Одесу, вибухи в Росії: головне за ніч
19 липня, 06:23
В Одесі відзначають День української державності
В Одесі відзначають День української державності
15 липня, 11:57
Одеса потерпає від негоди
Піщана буря накрила Одесу (відео)
16 липня, 21:24
У Зеленограді горіли машини
Безпілотники атакували Зеленоград під Москвою
20 липня, 05:26

Новини

В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі медик після конфлікту з ТЦК опинився в реанімації: триває перевірка
В Одесі медик після конфлікту з ТЦК опинився в реанімації: триває перевірка
Людей виводили з палаючих квартир після атаки БпЛА: ДСНС показала фото з Одеси
Людей виводили з палаючих квартир після атаки БпЛА: ДСНС показала фото з Одеси
Рф вдарила по будинку у Одесі, загинула людина, є постраждалі
Рф вдарила по будинку у Одесі, загинула людина, є постраждалі
В Одесі горить багатоповерхівка після атаки БпЛА
В Одесі горить багатоповерхівка після атаки БпЛА
Верховний Суд конфіскував елітне авто чиновника міграційної служби Одещини
Верховний Суд конфіскував елітне авто чиновника міграційної служби Одещини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
28K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
5872
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
5720
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
5367
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua