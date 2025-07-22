В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

О 01:48 в Одесі та області пролунали сирени повітряної тривоги

У ніч на 22 липня в Одесі прогриміли потужні вибухи. Влада закликає містян перейти в укриття, передає «Главком».

О 02:06 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками. Вже за 20 хвилин мер Одеси Геннадій Труханов зазначив, що в місті чутно вибухи.

За повідомленням Повітряних сил, в акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками.

У ДСНС пишуть, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи багатоповерхового будинку. Займання ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.