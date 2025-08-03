Безпілотники атакували російський Вороніж

У Воронежі виникла масштабна пожежа

У ніч на 3 серпня місто Вороніж у Росії атакували безпілотники, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі розповіли, що чули близько 15-20 вибухів на містом Вороніж та областю. Один із очевидців стверджує, що пожежа, яка розгорілася, висока, як п'ятиповерховий будинок. Що саме горить – наразі невідомо.

Крім того, у Воронежі через роботу систем РЕБ сталися пожежі в різних локаціях міста.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

У Самарській області у Новокуйбишевську було уражено Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

У місті Пенза було завдано удару по підприємству АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор»», що відіграє значну роль у забезпеченні оборонного сектору держави.

Також в Пензі крім АТ «ПО «Електроприбор»» в черговий раз був уражений «Радиозавод», який виробляє обладнання для сучасних мобільних систем автоматизованого управління військами та озброєнням. Він входить до структури холдингу «Роселектроніка» державної корпорації «Ростех» і перебуває під санкціями ЄС, США, Канади та низки інших країн через війну проти України.

До цього, вибухи чули у містах Ростовської області та у Липецьку, Рязані та у Воронезькій області.

Над Таганрогом і низкою населених пунктів Ростовської області пролунало щонайменше п’ять вибухів. За словами очевидців, працювала система протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотники.

Схожі повідомлення надходять і з Липецька. Місцеві жителі стверджують, що над містом пролунало не менше чотирьох вибухів. За їхніми словами, перед цим вмикалась сирена повітряної тривоги, а згодом сили ППО відкрили вогонь по дронах.

Безпілотники атакували ще місто Рязань. Після вибухів почало горіти в районі НПЗ.