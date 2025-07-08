Найбільший порт Європи готується до можливої ​​війни НАТО та Росії – FT

Порт у нідерландському Роттердамі готується до різних сценаріїв у протистоянні НАТО та країни-агресорки Росії

Найбільший у Європі порт у нідерландському Роттердамі почав резервувати місця для кораблів НАТО та планувати проведення військових навчань у рамках підготовки організації до потенційної війни з Росією. Про це повідомляє газета The Financial Times із посиланням на генерального директора управління морської гавані Бодуена Сімонса, пише «Главком».

Зазначається, що у травні міністерство оборони Нідерландів оголосило, що Роттердам на вимогу Північноатлантичного альянсу повинен буде надавати місце для обробки численних суден, що перевозять військові вантажі.

Сімонс розповів, що управління порту Роттердама координує дії з портом міста Антверпен у Бельгії щодо того, як впоратися з прибуттям транспортних засобів та вантажів із Великої Британії, Канади та США.

Співрозмовник видання додав, що якщо знадобиться перевезення великих обсягів військових вантажів, то роттердамський порт розглядатиме Антверпен або інші порти, щоб вони взяли на себе частину навантаження, і навпаки.

Нагадаємо, лідери країн-членів НАТО на саміті, що відбувався 24-25 червня в нідерландській Гаазі, погодилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП, що включатиме 1,5% на розвиток оборонної інфраструктури та враховуватиме військову допомогу для України. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту.

До слова, кремлівський диктатор Путін наразі не збирається нападати на країни НАТО, однак така загроза цілком реальна у перспективі, за п’ять-сім років. НАТО не лише має плани оборони, але й працює над їх практичною реалізацією. Наразі Путін утримується від нападу, оскільки розуміє: відповідь НАТО буде потужною, зокрема за участю США.