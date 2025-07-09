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ЄСПЛ визнав РФ винною у збитті пасажирського літака MH17 у 2014 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄСПЛ визнав РФ винною у збитті пасажирського літака MH17 у 2014 році
Фрагменти збитого літака було зібрано на місці аварії біля села Грабове на Донеччині. Потім їх перевезли до Нідерландів, де військові криміналісти реконструювали корпус
фото: reuters

Сьогодні, 9 липня, Європейський суд з прав людини визнав Росію винною у численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Вперше міжнародний суд визнав Москву відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.

Судді Європейського суду з прав людини в Страсбурзі виносять рішення у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, які охоплюють широкий спектр передбачуваних порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення з початку війни, включаючи збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу 17 і викрадення українських дітей. У середу найвищий європейський суд з прав людини виніс два рішення проти Росії.

Йдеться про справи:

  • Україна проти Росії (№ 8019/16) – порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;
  • Україна проти Росії (№ 43800/14) – викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;
  • Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) – обставини та наслідки збиття рейсу MH17;
  • Україна проти Росії (№ 11055/22) – грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Незалежні дослідники довели, що він належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.

За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала найбільшою в історії України і загалом у XXI ст., якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року, найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака. Збиття літака спричинило нову хвилю санкцій західних держав проти РФ.

23 червня 2022 року ПАРЄ підбили підсумок, що «Найпереконливіший сценарій на сьогодні – MH17 збитий російським «Буком».

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Теги: росія ЄСПЛ МН17

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