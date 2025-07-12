Буковина: рятувальники показали наслідки російської атаки

Вночі ворог завдав удару по місту Чернівці та околиці

Внаслідок російської атаки в ніч на 12 липня, місто Чернівці та його околиці зазнали серйозних руйнувань та людських втрат. Ворог завдав удару, спровокувавши пожежі одночасно за трьома адресами. Усі займання були оперативно ліквідовані співробітниками ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

В результаті обстрілу було пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки, дві нефункціонуючі будівлі та численні автомобілі.

фото: ДСНС Буковини

фото: ДСНС Буковини

фото: ДСНС Буковини

У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців, надавали першу медичну допомогу постраждалим, яких згодом передали медикам для госпіталізації. На жаль, ця терористична атака забрала життя двох людей. Крім того, четверо осіб отримали важкі поранення, а ще десять – легкі травми.

фото: ДСНС Буковини

фото: ДСНС Буковини

У Чернівецькому районі також зафіксовано пошкодження – ворожий обстріл пошкодив житловий будинок та автомобіль.

На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки, де працюють усі профільні служби, включаючи психологів ДСНС, які надають допомогу постраждалим.

Як відомо, на світанку 11 липня російські війська здійснили терористичну атаку на Буковину, застосувавши чотири безпілотні літальні апарати типу «Шахед» та одну ракету. Внаслідок падіння уламків ворожих об’єктів у Чернівцях загинули дві людини: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.