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У Московській області чули вибухи: повідомляють про атаку дронів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Московській області чули вибухи: повідомляють про атаку дронів
Вибухи пролунали у Московській області
фото з відкритих джерел

Через атаку дронів у московському аеропорту зупинили рейси та ввели режим «Ковер» 

У ніч на 17 липня в Московській області пролунали вибухи. Як повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали, у регіоні фіксували невідомі безпілотники, що прямували в бік Москви.

Як відомо, звуки вибухів було чути біля сіл Литкине і Бакеєве у міському окрузі Солнєчногорськ. Також вибухи та яскраві спалахи зафіксували мешканці району Зеленограда. У селі Алабушево, за твердженням очевидців, виникли перебої з електропостачанням.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили два безпілотники, які летіли на столицю. Згодом він повідомив про ще один дрон, який було знищено. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

У той же час у московському аеропорту «Внуково» через інцидент ввели режим «Ковер», що передбачає тимчасове припинення зльотів і посадок. Через це частину рейсів було скасовано.

Раніше ми писали, що у ніч на 17 липня в російському Бєлгороді пролунали потужні вибухи – місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Як пише «Главком» із посиланням на російські ЗМІ, після 22:00 в місті почалася паніка через серію «хлопків», які супроводжувалися димом та вогнем.

Інформація про ймовірну атаку дронів спочатку з’явилася в соцмережах і телеграм-каналах, а згодом її підтвердив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Липецькій області РФ вкотре за час війни уражено завод «Енергія». Підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

1 липня Сили оборони України завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Теги: вибух росія безпілотник Москва

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