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«Готуємо більше неприємностей для ворога». Зеленський анонсував технологічну Ставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Готуємо більше неприємностей для ворога». Зеленський анонсував технологічну Ставку
Глава України заслухав доповіді розвідок про наміри ворога
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, Україна має виготовляти 500–1000 дронів-перехоплювачів на добу

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати технологічну Ставку верховного головнокомандувача. Ключовою темою стануть дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

Як зазначив президент, він провів сьогодні Ставку, де заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки про виклики, які чекають Україну та наміри ворога. «Ми детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь щодо оперативної ситуації, доповідав головком Олександр Сирський. Усі оперативні напрямки, Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні», – розповів глава нашої держави.

За словами Зеленського, Україна має затверджений план, як виготовляти 500–1000 дронів-перехоплювачів на добу. «На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців», – каже він.

Президент також розповів деталі візиту до компанії, яка виготовляє перехоплювачі. «Я дуже подякував команді – дуже крута команда виробників. Я вдячний розробникам і всім розробникам, хто просуває саме цю тему, робить її більш масштабною конкретно у військах, у нашій обороні. Контрактуємо все, що можемо –  максимально. Всі виробництва дронів – усіх типів дронів – ми забезпечуємо фінансами», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україні для виробництва дронів-перехоплювачів потрібно $6 млрд. Виробництво дронів-перехоплювачів вже почалося.

Українські фахівці розробили дрони-перехоплювачі, аби захистити енергосистему від російських ударів. За словами українського лідера, особливо важливою ціллю для ворога залишається енергетика. Як тільки немає профіциту енергетики в Україні збільшується кількість ударів дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі.

До слова, данська компанія Terma, що є одним з провідних європейських постачальників винищувачів п'ятого покоління F-35, розпочинає партнерство з українською компанією Odd Systems для розробки доступної системи протиповітряної оборони, призначеної для перехоплення ворожих безпілотників.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України у розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» опублікувало детальний аналіз складових нового безпілотного літального апарату, який Росія використовує як розвідник та фальш-ціль. Цей апарат застосовується для виявлення позицій української протиповітряної оборони та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

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Теги: безпілотник Володимир Зеленський

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