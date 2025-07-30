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Україна та США готують мега угоду – Стефанчук

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна та США готують мега угоду – Стефанчук
Стефанчук: Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу
фото з відкритих джерел

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, що в рамках угоди США закуповуватимуть українські дрони, а Україна купуватиме новітнє американське озброєння

Україна готується укласти знакову угоду зі Сполученими Штатами, згідно з якою продаватиме власні розроблені дрони, а натомість закуповуватиме новітнє американське озброєння. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна», повідомляє «Главком».

Стефанчук зазначив, що наразі весь світ активно вивчає та переймає український досвід у виробництві дронів та антидронових систем перехоплення. За його словами, вже восени український військово-оборонний комплекс здивує світ новими розробками, у які сьогодні інвестують світові економіки.

У цьому контексті він згадав про данську та чеську моделі співпраці, де ці країни фінансують або забезпечують фінансування для Збройних Сил України.

Крім того, спікер Верховної Ради підкреслив, що Україна очікує нову велику угоду зі Сполученими Штатами. Ця угода передбачає, що США закуповуватимуть українські дрони, а Україна, своєю чергою, купуватиме новітнє американське озброєння.

«Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для всього світу. Тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам», – додав Стефанчук.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виявив інтерес до українських бойових безпілотників для потреб армії США. У свою чергу Україна потребує від Сполучених Штатів систем протиповітряної оборони. Обидві сторони мають взаємні інтереси у сфері військової співпраці. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax, передає «Главком».

За словами глави держави, під час недавньої телефонної розмови з Трампом вони обговорили створення стратегічного «повітряного щита» над Україною.

Раніше ми писали, що після чергової російської атаки на Україну Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу після однієї з атак на Україну. Він підтримав ініціативу німецького лідера та запропонував навіть більше, ніж просив Мерц. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Як пишуть журналісти, зміна позиції Трампа щодо надання військової допомоги Україні стала результатом тривалого тиску з боку європейських лідерів і НАТО. Президент Фінляндії Александр Стубб встановив дружні стосунки з Трампом під час гольф-турніру у Флориді, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте регулярно надсилав йому схвальні повідомлення. 

Теги: безпілотник озброєння технології Руслан Стефанчук

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