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Удар по ключовому вузлу нафтової системи РФ та аеродрому: що відомо про наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по ключовому вузлу нафтової системи РФ та аеродрому: що відомо про наслідки
На території станції «Самара» спалахнула пожежа
колаж: Генштаб

Підтверджено результати удару по аеродрому «Липецьк-2»

Сили оборони України 13 листопада знову вдарили по одному з найважливіших вузлів російської нафтової системи – лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що на території об'єкта спалахнула пожежа – горять декілька резервуарів з нафтою.

«Ця станція – серце російської нафтової галузі. Галузі, яка фінансує війну. Сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ надходить нафта, яку тут змішують і формують експортну марку Urals. А на Urals припадає до половини всього нафтового експорту Росії. Тож кожен уражений резервуар у Самарі б'є безпосередньо по головному джерелу грошей, з яких агресор оплачує ракети, дрони та війну проти України», – наголосив Генштаб.

Також підтверджено результати удару по аеродрому «Липецьк-2» в Липецькій області, де базується російська військова авіація. 13 листопада там було уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому.

Нагадаємо, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ 13 листопада уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.

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Теги: Генштаб війна росія

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