Сікорський передасть Лаврову послання на саміті G20

Глава МЗС Польщі закликав Росію припинити війну проти України та назвав присутність російського міністра на зустрічі некомфортною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що має намір особисто звернутися до глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час зустрічі міністрів країн G20 у США. Польський дипломат закликатиме Москву припинити війну проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське агентство PAP.

За словами Сікорського, він планує повторити Лаврову послання, з яким уже звертався до нього під час засідання Ради Безпеки ООН у вересні.

«Сергію, скажи своєму керівникові, що вже досить, вистачить. П'ять років цієї кривавої війни – її потрібно завершувати», – наголосив польський міністр.

Сікорський також прокоментував участь російського дипломата в зустрічі G20, назвавши його запрошення некомфортним для польської сторони. Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися правил міжнародних організацій, членом яких вона є.

«Ми хотіли б, щоб Росія почала поводитися як член клубів, до яких вона належить і в яких діють певні правила. Якщо ти член клубу, потрібно поводитися як джентльмен, а дехто, на жаль, цього не вміє», – заявив глава польського МЗС.

Водночас Сікорський повідомив, що спільного фотографування учасників зустрічі з Лавровим не буде. За його словами, він не єдиний дипломат, який не бажає фотографуватися разом із російським міністром.

Очільник польської дипломатії також відреагував на повідомлення про заклики представників Пентагону до окремих європейських країн НАТО пом'якшити риторику щодо Росії.

Сікорський поставив під сумнів можливість стриманої реакції на російські удари по українських містах. Зокрема, він згадав атаку на залізничний вокзал у Дніпрі та застосування балістичних ракет проти енергетичної інфраструктури.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 відбувається в американській Атланті. Серед головних тем переговорів – свобода судноплавства, продовольча та енергетична безпека. Сікорський також планує провести переговори з державним секретарем США Марко Рубіо.

Нагадаємо, 24 вересня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський жорстко звернувся до Сергія Лаврова під час засідання Ради Безпеки ООН. Польський дипломат закликав Москву припинити війну проти України та застеріг Росію від подальшої агресії проти європейських держав. Лавров залишив залу ще до виступу Сікорського.

Під час того ж засідання Сікорський спростував російські твердження про нібито державний переворот в Україні у 2014 році та заборону російської мови. Він нагадав, що особисто перебував у Києві під час Революції гідності.

Також «Главком» повідомляв про російську атаку на залізничний вокзал у Дніпрі. Саме цей удар Сікорський згадав, коментуючи заклики до європейських країн НАТО пом'якшити риторику щодо Росії. Польський міністр поставив під сумнів можливість стримано реагувати на загибель цивільних та обстріли української енергетики.