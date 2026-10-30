Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сікорський передасть Лаврову послання на саміті G20

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Сікорський передасть Лаврову послання на саміті G20
Радослав Сікорський заявив, що має намір повторити Сергію Лаврову свій заклик припинити війну проти України
фото: PAP, РБК

Глава МЗС Польщі закликав Росію припинити війну проти України та назвав присутність російського міністра на зустрічі некомфортною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що має намір особисто звернутися до глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час зустрічі міністрів країн G20 у США. Польський дипломат закликатиме Москву припинити війну проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське агентство PAP.

За словами Сікорського, він планує повторити Лаврову послання, з яким уже звертався до нього під час засідання Ради Безпеки ООН у вересні.

«Сергію, скажи своєму керівникові, що вже досить, вистачить. П'ять років цієї кривавої війни – її потрібно завершувати», – наголосив польський міністр.

Сікорський також прокоментував участь російського дипломата в зустрічі G20, назвавши його запрошення некомфортним для польської сторони. Він підкреслив, що Росія повинна дотримуватися правил міжнародних організацій, членом яких вона є.

«Ми хотіли б, щоб Росія почала поводитися як член клубів, до яких вона належить і в яких діють певні правила. Якщо ти член клубу, потрібно поводитися як джентльмен, а дехто, на жаль, цього не вміє», – заявив глава польського МЗС.

Водночас Сікорський повідомив, що спільного фотографування учасників зустрічі з Лавровим не буде. За його словами, він не єдиний дипломат, який не бажає фотографуватися разом із російським міністром.

Очільник польської дипломатії також відреагував на повідомлення про заклики представників Пентагону до окремих європейських країн НАТО пом'якшити риторику щодо Росії.

Сікорський поставив під сумнів можливість стриманої реакції на російські удари по українських містах. Зокрема, він згадав атаку на залізничний вокзал у Дніпрі та застосування балістичних ракет проти енергетичної інфраструктури.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 відбувається в американській Атланті. Серед головних тем переговорів – свобода судноплавства, продовольча та енергетична безпека. Сікорський також планує провести переговори з державним секретарем США Марко Рубіо.

Нагадаємо, 24 вересня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський жорстко звернувся до Сергія Лаврова під час засідання Ради Безпеки ООН. Польський дипломат закликав Москву припинити війну проти України та застеріг Росію від подальшої агресії проти європейських держав. Лавров залишив залу ще до виступу Сікорського.

Під час того ж засідання Сікорський спростував російські твердження про нібито державний переворот в Україні у 2014 році та заборону російської мови. Він нагадав, що особисто перебував у Києві під час Революції гідності.

Також «Главком» повідомляв про російську атаку на залізничний вокзал у Дніпрі. Саме цей удар Сікорський згадав, коментуючи заклики до європейських країн НАТО пом'якшити риторику щодо Росії. Польський міністр поставив під сумнів можливість стримано реагувати на загибель цивільних та обстріли української енергетики.

Читайте також:

Теги: запрошення переговори безпека росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп може програти вибори до Конгресу, тому Путін активізувався
Вибори до Конгресу США: чому нервує Путін
26 жовтня, 16:40
Глава Кремля наголосив, що нейромережі мають залишатися лише інструментом у руках людини
Путін розповів, чи користується штучним інтелектом
2 жовтня, 03:29
Після падіння уламків дрона загорілася рослинність
Молдова вручила російському послу ноту протесту
3 жовтня, 20:59
Раніше повідомлялося, що Віткофф і Кушнер можуть найближчим часом приїхати до Росії
Кушнер та Віткофф відклали свій візит до Москви – Axios
12 жовтня, 06:14
Президент подякував королю Норвегії, уряду та норвезькому народу за підтримку України
Зеленський назвав головну тему зустрічі з королем Норвегії
20 жовтня, 16:52
Перед зустріччю Віткофф заявив, що сподівається обговорити відновлення тристоронніх переговорів
Пєсков озвучив підсумки зустрічі Путіна з Віткоффом
21 жовтня, 16:13
Росія щомісяця втрачає близько 43 тис. військових убитими та тяжко пораненими
ISW: Російська армія другий місяць поспіль втрачає території в Україні
24 жовтня, 01:34
Кремль підтвердив, що розразховує на зустріч двох лідерів, але на іншому майданчику
Кремль прокоментував заяви про візит Трампа до Москви
25 жовтня, 06:52
У Росії палає хімзавод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухівки (відео)
У Росії палає хімзавод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухівки (відео)
28 жовтня, 09:01

Політика

У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті
У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті
Сікорський передасть Лаврову послання на саміті G20
Сікорський передасть Лаврову послання на саміті G20
НАТО спростувало затримки постачання ракет Patriot Україні
НАТО спростувало затримки постачання ракет Patriot Україні
Німеччина прискорює підготовку до можливого нападу РФ на країни Балтії – Welt
Німеччина прискорює підготовку до можливого нападу РФ на країни Балтії – Welt
Фінляндія та Норвегія відкривають новий канал переговорів із РФ – Bloomberg
Фінляндія та Норвегія відкривають новий канал переговорів із РФ – Bloomberg
Папа Римський уперше в історії проголосував на виборах у США
Папа Римський уперше в історії проголосував на виборах у США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
115K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Сьогодні, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua