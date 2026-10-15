Канцлер Німеччини відповів на пропозицію Трампа щодо нових поступок РФ

Фрідріх Мерц наполягає, що долю заморожених російських коштів мають вирішувати європейські країни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі США контролю над російськими активами, замороженими в Європі. За його словами, ці кошти мають залишатися під європейським контролем, а рішення щодо їхнього подальшого використання повинні ухвалювати самі європейські країни. Про це очільник Німеччини повідомив під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

«Йдеться про активи, які заморожені в Європі, і вони мають залишатися замороженими в Європі. Це наша справа, і рішення ухвалюємо ми», – заявив Мерц.

Раніше Financial Times повідомляла, що під час переговорів у Маямі представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували європейській стороні розморозити частину російських активів. За даними видання, цей варіант розглядали в контексті відновлення переговорів щодо України.

Серед можливих сценаріїв називали створення спеціального фінансового інструменту, який перебував би під контролем Вашингтона. Європейські представники відхилили цю ініціативу.