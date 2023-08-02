У Росії вкотре розбився літак: з'явилося відео катастрофи

У Красноярському краї розбився гідролітак, коли набирав висоту

Обидві людини, які перебували на борту гідролітака, загинули

2 серпня в Красноярському краї Росії зазнав аварії приватний гідролітак. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Авіакатастрофа сталася в районі промзони Лісобіржа міста Дудинки Таймирського Долгано-Ненецького району Красноярського краю. За попередньою інформацією, літак набирав висоту, потім його розвернуло вправо. Гідролітак упав на берег і вибухнув.

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«Під час виконання зльоту з акваторії річки Дудинка зазнав аварії приватний гідролітак. На борту судна перебувало дві людини», – повідомляють пропагандисти.

Згідно з повідомленням Головного управління МНС Росії по Красноярському краю, літак розбився на березі річки, після чого загорівся. Обидві людини, які перебували на борту, загинули.

Нагадаємо, раніше в Краснодарському краї впав у море російський винищувач Су-25. Штурмовик Су-25 здійснював тренувальний політ і впав неподалік аеродрому.

Також у Росії розбився гелікоптер із пасажирами на борту. Як зазначається, вертоліт перевозив групу туристів і зазнав аварії в районі села Тюнгур. Причиною аварії стали електричні дроти, за які гелікоптер зачепився під час посадки.