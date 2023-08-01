Дерипаска допомагає вербувати найманців на війну проти України – ЗМІ

Російський олігарх Олег Дерипаска через свою компанію постачає найманців для армії РФ

Найманці влаштовуються у компанії, пов’язані із олігархом Дерипаскою, а потім підписують контракт з Міністерством оборони Росії

Компанія російського олігарха Олега Дерипаски «Русал» набирає на роботу добровольців, які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ і йдуть на війну проти України. Про це йдеться в розслідуванні російського проєкту «Важливі історії».

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Зазначимо, що «Русал» є одним з найбільших у світі виробників алюмінію. «Русал» оформлює охочих у пов'язані з Дерипаскою компанії, наприклад, у приватну охоронну компанію «Руслан», а вже наступного дня співробітник підписує контракт із Міноборони.

Після цього дію трудового договору призупиняють – так у компанії є можливість «платити премії». Виплати від Міноборони – 200 тис. рублів (60 тис. грн), від «Руслана» – 100 тис. рублів (30 тис. грн). У банківській виписці переказ називають «безоплатною виплатою грошових коштів тому, хто проходить військову службу за контрактом».

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Найманців відправляють у добровольчий батальйон «Сокол», який фактично є частиною армії РФ. І якщо сам Дерипаска перебуває під санкціями, то з компанії санкції зняли, коли Дерипаска знизив частку в «Русалі» нижче контрольної. Офіційно «Русал» заперечує свою причетність до фінансування російських найманців.

У деяких регіонах Росії найманцям готові платити все більше. Наприклад, в Якутії вже пропонують підйомні 800 тис. рублів (майже $9000): 300 тис. – від компанії-спонсора, 300 тис. – від регіону і 200 тис. від Міноборони РФ.

Крім Дерипаски «добровольців» для Міноборони РФ, за інформацією ЗМІ, також постачають:

«Новатек» Леоніда Міхельсона і Геннадія Тимченка,

«Моспромстрой» Михайла Гуцерієва,

найбільший у Росії забудовник ПІК Сергія Гордєєва.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Главкому» очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків у санкційній політиці Національного агентства запобігання корупції Агія Загребельська зазначила, що вихід Дерипаски з-під санкцій цілком ймовірний. Проте те, що олігарх для цього має зробити, вже має вирішити український уряд.

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Сам Олег Дерипаска на словах нібито виступає проти війни в Україні, проте драмтеатр у Маріуполі у березні минулого року знищили авіабомбами ФАБ-500 (тоді загинули від 300 до 600 осіб). Алюмінієвий порошок виробнику цієї бомби постачають структури Олега Дерипаски.