Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України – Міноборони
ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра
На фронті військова ініціатива перейшла на сторону України, заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.
«По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, – це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему», – наголосив Гаврилов.
Він зазначив, що ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра.
«Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати», – додає заступник.
За його словами, всі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс.
Нагадаємо, у суботу, 22 липня, близько 11 години прогриміли вибухи в Октябрському Красногвардійського району тимчасово окупованого Криму.
Також заступник міністра оборони натякнув, як буде знищено російський флот.
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