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Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України – Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України – Міноборони
Україна ще не використала свій повний ресурс на фронті
фото з відкритих джерел

ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра

На фронті військова ініціатива перейшла на сторону України, заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

«По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, – це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему», – наголосив Гаврилов.

Володимир Гаврилов
Володимир Гаврилов
фото: Міністерство оборони України/Telegram

Він зазначив, що ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра.

«Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати», – додає заступник.

За його словами, всі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс.

Нагадаємо, у суботу, 22 липня, близько 11 години прогриміли вибухи в Октябрському Красногвардійського району тимчасово окупованого Криму.

Також заступник міністра оборони натякнув, як буде знищено російський флот. 

Теги: росія Міноборони Україна росіяни обмін

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