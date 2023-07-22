Військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України – Міноборони

Україна ще не використала свій повний ресурс на фронті

ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра

На фронті військова ініціатива перейшла на сторону України, заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

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«По всій лінії, що б там не говорили зараз, що росіяни спробували в районі Куп’янська щось зробити, – це була відчайдушна спроба якось відтягнути наші сили з інших напрямків. Але в цілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему», – наголосив Гаврилов.

Володимир Гаврилов фото: Міністерство оборони України/Telegram

Він зазначив, що ЗСУ щодня просуваються від 100 метрів до кілометра.

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«Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати», – додає заступник.

За його словами, всі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс.

Нагадаємо, у суботу, 22 липня, близько 11 години прогриміли вибухи в Октябрському Красногвардійського району тимчасово окупованого Криму.

Також заступник міністра оборони натякнув, як буде знищено російський флот.