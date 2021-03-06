Угорщина зупинила щеплення вакциною AstraZeneca: названо причину

В Угорщині під час вакцинації препаратом AstraZeneca виник технічний збій

Програма вакцинації була тимчасово припинена урядом країни «для перевірки»

Угорщина вимушена на цих вихідних призупинити вакцинацію 74 тисяч своїх громадян препаратом від компанії AstraZeneca у зв’язку з технічним збоєм.

Про це повідомляє Hungary Today.

Зазначається, що мали місце кілька випадків, коли людей викликали на вакцинацію у місце, розташоване на відстані понад 100 кілометрів від їх місця проживання.

У той час іншим взагалі не дзвонили, попри те, що вони зареєструвалися і належали до групи ризику. Також є приклади дзвінків людям, які вже були вакциновані.

Зі свого боку глава угорського уряду Віктор Орбан визнав наявність технічних проблем, в тому числі випадків, коли вже вакцинованих повторно викликали на щеплення.

У підсумку програма вакцинації була тимчасово припинена урядом країни «для перевірки».

Як відомо, Угорщина стала першою країною-членом ЄС, що дозволила використовувати для щеплень російську вакцину «Супутник V».

До слова, Італія заблокувала поставку вакцини від коронавірусу AstraZeneca в Австралію, скориставшись нещодавно прийнятими новими правилами ЄС.

За минулу добу, 4 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 2913 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 12481 особу, всі вони отримали одну дозу вакцини

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

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