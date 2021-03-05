У Норвегії почали вакцинувати пінгвінів

Пінгвіни отримали щеплення від пташиного грипу

Пінгвінів з акваріума міста Берген (Норвегія) почали вакцинувати від пташиного грипу після кількох місяців ізоляції. На початку квітня вони знову зможуть гратися у крижаній воді, ковзати та ловити рибу.

Як повідомляє The Local, з початку грудня акваріум, де живуть 29 пінгвінів папуаських пінгвінів, закрили брезентом через те, що у Норвегії були виявлені випадки заразного штаму пташиного грипу підтипу H5N8.

«У зв'язку з цим, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів запровадило комендантську годину: всі птахи в неволі повинні бути під дахом», – сказав директор акваріума Аслак Свердруп.

Однак після вакцинації пінгвінів випустять з ізольованих загонів. В акваріумі повідомили, що найстарішим і хворобливим пінгвінам зробили перші щеплення 3 березня, за ними вакцинували й молодих пінгвінів. На початку квітня їх мають прищепити вдруге й тоді вони зможуть вийти з загонів на прогулянки.

«Той факт, що пінгвінів вакцинують зараз, є чистою випадковістю, цілком незалежною від коронавірусу, але він показує, що вакцини важливі, особливо сьогодні», – сказав Свердруп.

У дикій природі папуаські пінгвіни мешкають в Антарктиді. В акваріумі Бергена ніхто з них не підхопив грип, і, хоча ця хвороба може бути смертельною для птахів, передача людям є малоймовірною.

Тим часом в Україні триває кампанія з вакцинації. За минулу добу, 4 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 2913 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 12481 особу, всі вони отримали одну дозу вакцини

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.