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    Понад тисячу військових Об’єднаних сил вакцинувалися від коронавірусу

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    Українські військові отримали від МОЗ 14 тис. доз вакцини CoviShield - Понад тисячу військових Об’єднаних сил вакцинувалися від коронавірусу
    Українські військові отримали від МОЗ 14 тис. доз вакцини CoviShield

    Інформація про погіршення самопочуття після вакцини військових не надходила

    Станом на 5 березня щеплення від Covid-19 отримали 1 030 українських військових, які залучені до проведення операції Об’єднаних сил.

    Про це повідомляє пресцентр штабу у Facebook.

    Зазначається, що інформація про погіршення самопочуття після вакцини військових не надходила.

    «Станом на 5 березня проведено вакцинацію 1 030 військовослужбовців, які залучені до складу ООС, із них 147 медичних працівників. Як повідомляє медична служба, післявакцинальних ускладнень не відмічалось, – йдеться у повідомленні.

    Українські військові отримали від МОЗ 14 тис. доз вакцини CoviShield. За даними головного епідеміолога ЗСУ, у зоні операції Об’єднаних сил перебуває 40 тис. військових.

    Нагадаємо, 4 березня головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олім заявив, що із 40 тисяч військових особового складу в зоні операції Об'єднаних сил лише сім тисяч згодні вакцинуватися від коронавірусу.

    Нагадаємо, 4 березня українські знаменитості вакцинувалися від Covid-19 у прямому ефірі.

    Також 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

    Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

    Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

    Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

    Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

    Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.

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    Теги: Донбас ЗСУ військові щеплення вакцинація Операція Об’єднаних сил
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