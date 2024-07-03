Пляжний сезон в Україні: де можна безпечно поплавати (список)

Полтавська область стала справжнім відкриттям для любителів пляжного відпочинку

Війна внесла свої жорстокі корективи у життя українців, залишивши свій слід навіть на літньому відпочинку. В минулому українці мали змогу насолоджуватися понад 350 пляжами біля річок та озер, а також майже 200 пляжами на узбережжях Чорного та Азовського морів. На жаль, сьогодні ситуація кардинально змінилася.

Державне агентство розвитку туризму України підготувало перелік безпечних місць для відпочинку біля води у 2024 році. З'ясувалося, що відпочинок біля водойм можливий у багатьох областях України, хоча й з певними обмеженнями.

Полтавщина – лідер за кількістю пляжів

Полтавська область стала справжнім відкриттям для любителів пляжного відпочинку. Тут офіційно відкрито аж 33 локації, де можна купатися та засмагати. Більшість з них розташовані на мальовничих берегах Дніпра, де можна насолодитися прохолодою та красою природи.

У Кременчуці на вас чекають цілих 10 пляжів, серед яких шість на Дніпрі, три на річці Сухий Кагамлик та один на озері «Силікатне». У Полтаві на річці Ворскла облаштовано шість місць для відпочинку, а також по два пляжі працюють у Лубнах, Глобино, Горішніх Плавнях та селищі Нові Санжари. Окрім того, відпочити можна і в селах Світлогірське, Білики, Кобиляки та Чутове. Майже на всіх пляжах є облаштована інфраструктура та рятувальники, що забезпечує безпечний та комфортний відпочинок.

Хмельниччина – відпочинок на Дністрі

Хмельницька область пропонує 21 облаштований пляж, більшість з яких розташовані на берегах Дністра. Тут можна насолодитися спокійним відпочинком, мальовничими пейзажами та чистим повітрям.

Особливо багато пляжів відкрито у селищах Стара Ушиця та Рудківці, а також у селах Колодіївка, Сокіл, Велика Слобода та Устя. У місті Хмельницький можна відвідати пляж на лівому березі річки Південний Буг, а також пляжі працюють у містах Нетішин, Славута, Полонне, Ізяслав, Волочиськ, Городок, Деражня, Красилів, Старокостянтинів, а також у селищах Летичів та Правдівці.

Річка Дністер фото з відкритих джерел

Львівщина – комфорт та розваги на будь-який смак

На Львівщині на вас чекають 20 пляжів, більшість з яких на території готелів та баз відпочинку, пропонуючи комфорт та різноманітні розваги. Найбільше пляжів – 12 – готові приймати відпочивальників у Львівському районі. У Стрийському районі можна відпочити на шістьох пляжах, а у Яворівському та Золочівському районах відкрито по одній пляжній локації.

Волинь – перлина озерного краю

Волинська область приваблює туристів 19 локаціями для відпочинку біля води, серед яких перлина області – озеро Світязь. Окрім Світязю, можна відпочити на озері Велимче (у селі Соловичі), на річці Стир у Луцьку та Берестечку, біля місцевого озера у Нововолинську, біля річки Стохід у селищі Любешів, на озері «Пісочне» у селі Гаївка, біля річки Турія у місті Ковель, біля озера «Турійське» у селищі Турійськ та на озері на території Луківської громади. На всіх пляжах Волинської області облаштована необхідна інфраструктура.

Озеро Світязь фото: vsn.ua

Сумщина – відпочинок на річках та озерах

Сумщина пропонує дев'ять пляжів з облаштованою інфраструктурою. В обласному центрі, у місті Суми, відвідувачів прийматимуть два пляжі: один на березі річки Псел, інший – на озері Чеха. По одному пляжу працюватимуть у місті Ромни, місті Шостка, селі Буймерівка, селищах Пустовійтівка та Москалівка. Крім того, пляжі облаштовані на річці Ворскла – у селах Чернеччина та Климентове.

Івано-Франківщина – відпочинок у горах та біля води

У цьому регіоні функціонуватимуть чотири пляжі, облаштовані необхідною інфраструктурою: у місті Івано-Франківськ на міському озері, у Галичі на лівому березі річки Дністер, у Калуші на озері в міському парку культури та відпочинку імені Івана Франка, а також на території відомого гірськолижного курорту «Буковель».

Міський парк Івано-Франківська фото: vsn.ua

Тернопільщина – затишні пляжі

У Тернопільській області офіційно працюють три пляжі. У Тернополі для відвідування й купання відкриті два пляжі. Ще один пляж, що знаходиться у селищі Залізці. На всіх зазначених локаціях наявна необхідна інфраструктура для комфортного відпочинку.

Чернівецька область – безпечний відпочинок

В одному з найбезпечніших регіонів країни цього року функціонуватимуть чотири пляжі: у місті Чернівці, селищі Великий Кучурів, селищі Магала та селі Бояни. Усі ці локації мають всі необхідні умови для комфортного відпочинку.

Черкащина – пляжі та місця для відпочинку

У Черкаській області влітку функціонуватимуть три пляжі та 11 місць для відпочинку біля водойм. У Черкасах працюватимуть три комунальні пляжі: «Соснівський-1», «Казбетський» та «Митницький». У Смілі також є три місця для відпочинку: два на річці Тясмин та один на річці Сріблянка. Крім того, дві водні локації працюватимуть у селищі Червона Слобода і по одній - у селах Будище, Лозівок, Савківка, Крутьки, Мельники та місті Ватутіне.

Відпочинок на річці у Чернігові фото з відкритих джерел

Одещина – пляжний відпочинок з обмеженнями

В Одеській області влада планує відкрити для відвідування 20 пляжів, більшість з яких розташовані в Одеському районі. Один пляж буде відкритий в Ізмаїльському районі. Також розглядається можливість дозволити відпочинок у лагуні в селі Приморське.

Крім того, в ОВА планують відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове, яке від початку повномасштабного вторгнення було закрите для туристів через близькість до кордону з Румунією та військові обмеження.

Одеса пляж фото: tripmydream

Житомирщина – річка Тетерів та кар'єри

У Житомирській області влітку 2024 року для відвідувачів відкрито три пляжі на річці Тетерів: два у місті Житомир та один у місті Звягель. Всі вони обладнані необхідною для зручного відпочинку інфраструктурою. Крім того, у Житомирі можна відпочити на трьох кар'єрах з кришталево чистою водою та скелями.

Житомир річка Тетерів фоото: tripmydream.ua

До слова, в Одесі в суботу 8 червня відкрився перший пляж, а саме «Калетон». Це одна з 20 локацій, які планується відкрити у регіоні. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він додав, що список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

Також «Укрзалізниця», зважаючи на зростання попиту на поїздки в деяких напрямках, запускає нові регулярні рейси до Одеси й Харкова.