Німеччина спростила процес отримання громадянства: як це торкнеться українців

Через умови нового закону, українці, які виїхали через війну ще у 2022 році, зможуть претендувати на німецьке громадянство у найближчі роки

Понад 8 млн жителів Німеччини згідно з новим законом, вже можуть претендувати на німецький паспорт

У Німеччині 27 червня набув чинності новий закон про громадянство. Відтепер для отримання паспорту всередині країни треба прожити п’ять років замість восьми. Про це повідомляє DW.

Претендентам на німецький паспорт можна не відмовлятися від свого громадянства, хоча раніше Берлін дозволяв зберігати колишній паспорт лише власникам паспортів країн Євросоюзу. Ще діти іноземців можуть отримувати громадянство Німеччини без будь-яких додаткових умов, якщо принаймні один із батьків щонайменше п’ять років живе в країні. Проте це стосується дітей, які народяться після 27 червня 2024 року.

Важливо, що претенденти на громадянство Німеччини не повинні залежати від державних соціальних виплат. Вони зобов’язані забезпечувати себе та членів своєї сім’ї самостійно. Винятки лише є для тих, хто нещодавно став безробітним, але громадянин мав попередні два роки працювати щонайменше 20 місяців повний робочий день.

Відмовлятимуть в отриманні паспорта будуть людям, які здійснюють «антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність». Також відмовлять тим, хто демонструє невизнання рівноправності чоловіків і жінок та багатоженцям.

Протягом десяти років після отримання громадянство може бути відкликане, якщо претендент надасть неправдиву інформацію у процесі отримання паспорта, або ж дозволить собі антисемітські дії чи заяви навіть у період після появи нового паспорта.

Новий закон також дозволяє отримати паспорт за прискореною процедурою лише після трьох років проживання у країні. Для цього необхідні особливі успіхи в інтеграції чи визначні професійні досягнення, а також знання німецької мови на рівні С1.

Понад 8 млн жителів Німеччини прожили щонайменше п’ять років у країні й, згідно з новим законом, тепер можуть претендувати на німецький паспорт, якщо відповідають усім умовам закону. На отримання німецького паспорта через три роки також можуть претендувати ті, хто взяв шлюб із громадянкою чи громадянином Німеччини, для них додаткових умов не передбачено.

Через умови нового закону українці, які виїхали через війну ще у 2022 році, зможуть претендувати на німецьке громадянство у найближчі роки.

Нагадаємо, голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині. На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами – це нормально, однак українські чоловіки призовного віку «взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну».