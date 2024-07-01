Севастополь здригнувся від вибухів: над містом піднявся дим (відео)

За непідтвердженою інформацією, стався «приліт» у Балаклавському районі

У Севастополі ввечері 1 липня прогриміли вибухи, нам містом видніється дим. Відео опублікував Telegram-канал «Крымский ветер».

Повідомляється, що в Севастополі було чути кілька гучних вибухів. Потім над містом здійнявся дим. За непідтвердженою інформацією каналу, стався «приліт» у Балаклавському районі, де розташована російська протиповітряна оборона.

Також «Крымский ветер» припускає, що було завдано удару по військовій частині в районі села Флотське.

У тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, у небі було видно сліди ППО, — місцеві ЗМІ.



Попередньо, повідомляється про дим поблизу Балаклавської ТЕС.



📹 Кримський вітер pic.twitter.com/emz2dxXMng — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 1, 2024

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу ППО над півостровом. За його словами, над акваторією і в районі Балаклави окупанти нібито знищили чотири повітряні цілі. Він заявив, що уламки впали у Балаклійському районі і прибережній зоні, а інформація про пошкодження наразі з'ясовується.

Нагадаємо, що Сили оборони України знищили російський центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомлялося, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що достатня кількість наданих США ракет великої дальності Atacms може дозволити українським силам завдати удару по побудованому Росією Керченському мосту в окупованому Криму та розірвати важливу російську наземну лінію зв’язку між окупованим Кримом і Росією.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уникає коментування останніх вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу.