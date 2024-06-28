Шольц вимагає від ЄС більшої підтримки українських біженців – Politico

Олаф Шольц написав спільного листа зі своїми польським і чеським колегами президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн із проханням про фінансування біженців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС повинен виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців. Про це пише Politico.

Шольц повідомив, що він написав спільного листа зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою, до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, в якому детально виклав цю вимогу.

Ці три країни прийняли найбільшу частку українських біженців, «саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення, щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для забезпечення соціальної допомоги (біженцям, – «Главком»), професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль», – сказав Шольц.

Дискусія навколо українських біженців у Німеччині активізувалася в останні місяці: деякі політики з правоцентристської опозиції стверджують, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Зокрема, голова ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Він також розкритикував те, що коштом грошей платників податків надто багато людей у Німеччині отримують соціальну допомогу.

Раніше голова молодіжної організації Junge Union німецької партії ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки у Німеччині.На його переконання, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами – це нормально, однак українські чоловіки призовного віку «взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну».

Втім, німецький уряд висловився проти депортації українців, які не бажають працювати. Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини. Речник нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати її інфраструктуру.