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Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українських біженців

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українських біженців
Для безплатного проїзду треба пред'явити український документ, за яким можна ідентифікувати особу
фото: BKK/Facebook

Пільгу для українців продовжено до 30 вересня 2024 року, але не на всіх маршрутах

У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців до 30 вересня 2024 року. Пільга не діятиме лише на деяких маршрутах, повідомляє Будапештський транспортний центр.

Безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили з 4 березня 2022 року. Цього року пільгу вкотре продовжили – до 30 вересня 2024 року. Але з 1 квітня 2024 року можливість безкоштовного проїзду для українців не поширюватиметься на ділянку приміських «блакитних» автобусів та електрички HÉV в межах Будапешта.

Скористатися безплатним проїздом можна, як і раніше, пред'явивши український документ, за яким можна ідентифікувати особу:

  • паспорт;
  • посвідчення особи;
  • посвідка на проживання;
  • студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
  • будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.

Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім:

  • експресу 100E до аеропорту;
  • фунікулера до Будайської фортеці;
  • екскурсійних рейсів;
  • катерів.

Транспортна компанія Будапешта також звернулася з проханням до пасажирів надавати допомогу біженцям із України, що подорожують громадським транспортом у місті.

Нагадаємо, за даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), у жовтні в країні налічувалося 202 тис. безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності. Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.

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Теги: пільга громадський транспорт Будапешт Угорщина біженці українці

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