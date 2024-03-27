Європейська столиця продовжила безплатний проїзд для українських біженців
Пільгу для українців продовжено до 30 вересня 2024 року, але не на всіх маршрутах
У столиці Угорщини продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців до 30 вересня 2024 року. Пільга не діятиме лише на деяких маршрутах, повідомляє Будапештський транспортний центр.
Безкоштовний проїзд для українських біженців у Будапешті запровадили з 4 березня 2022 року. Цього року пільгу вкотре продовжили – до 30 вересня 2024 року. Але з 1 квітня 2024 року можливість безкоштовного проїзду для українців не поширюватиметься на ділянку приміських «блакитних» автобусів та електрички HÉV в межах Будапешта.
Скористатися безплатним проїздом можна, як і раніше, пред'явивши український документ, за яким можна ідентифікувати особу:
- паспорт;
- посвідчення особи;
- посвідка на проживання;
- студентський квиток іноземних студентів, які навчаються в Україні;
- будь-який інший документ з української адреси проживання для інших іноземних громадян.
Із цими документами можна безкоштовно їздити усім транспортом Будапешта, крім:
- експресу 100E до аеропорту;
- фунікулера до Будайської фортеці;
- екскурсійних рейсів;
- катерів.
Транспортна компанія Будапешта також звернулася з проханням до пасажирів надавати допомогу біженцям із України, що подорожують громадським транспортом у місті.
Нагадаємо, за даними Центрального статистичного управління Угорщини (KSH), у жовтні в країні налічувалося 202 тис. безробітних, заповнити прогалини на ринку праці не вдалося через освітні, професійні та регіональні невідповідності. Це означає, що в окремих галузях роботодавці зацікавлені у залученні іноземних працівників.
Коментарі — 0