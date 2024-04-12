Чому «мирний договір» від Ердогана може стати пасткою для України

«Путін прагнутиме більшого, бо стратегічна ціль його – це не дві області і Крим, а вся Україна»

«Мирний договір» від Ердогана звучить так:

Взаємне зобов'язання США та Росії щодо незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь, причому за неможливості одностороннього виходу з нього у майбутньому.

Заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду.

Заморожування війни на існуючій лінії фронту.

Зобов'язання провести у 2040 році референдуми: загальноукраїнський щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх українських територіях, які анексовані Росією на момент заморозки.

Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року.

Обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу.

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Подібні пропозиції для України – пастка. Не потрібні вони і Росії у цій точці конфлікту. Путін прагнутиме більшого, бо стратегічна ціль його – це не дві області і Крим, а вся Україна як плацдарм для подальшого фронту із Заходом.

Тому єдине, у чому плюс для Росії від такого і подібних документів, що вони відвертають увагу, дають хибні надії для тих, хто вірить у рожевих поні та відтягують рішення про передачу нам озброєнь (бо, може, Україна кивне і щось підпише).

Дуже багато країн і їх лідерів хочуть завершення цієї війни, аби повернутися до «нормальності», яка існувала до 2022-го. Але є багато і тих, хто памʼятає угоду з Гітлером про Судети. І чим те все закінчилось…