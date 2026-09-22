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Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир’я після зустрічі з Трампом

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир’я після зустрічі з Трампом
За словами Зеленського, пропозиція України полягає у припиненні атак на енергетичну інфраструкту
фото: Офіс президента

Президент України розповів, що сторони обговорювали можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати передадуть Росії українську пропозицію щодо енергетичного перемир’я. Йдеться про взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах: Росія не атакує українську енергетику, а Україна не завдає ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це Зеленський розповів під час спілкування із журналістами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку, пише «Главком».

За словами українського президента, умови залишаються незмінними: «Росіяни не б’ють нашу енергетику, ми – їхні НПЗ». Зеленський додав, що будь-яка готовність Росії до переговорів буде сигналом про можливість подальшого руху, оскільки наразі він не впевнений у готовності Москви до таких кроків.

Водночас Зеленський заявив, що Трамп хоче завершити війну та готовий докладати для цього зусиль. На думку президента України, одним із найважливіших кроків Вашингтона могла б стати організація тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії.

«Найважливіше рух, який може зробити Трамп, – він може організувати тристоронню зустріч, де всі чутливі речі можуть бути обговорені трьома лідерами», – сказав Зеленський.

Президент України також заявив про готовність особисто зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним. «Я готовий зустрітися з Путіним у будь-який час», – наголосив Зеленський.

Водночас він не знає, чи планує Трамп залучати до переговорного процесу лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За словами Зеленського, китайський лідер має вплив на Путіна.

Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

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Теги: переговори Україна перемир'я Дональд Трамп Володимир Зеленський війна росія

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