Україна збудує п'ять нових фабрик-кухонь для шкіл

Страви готуватимуть на спеціалізованих потужностях, а потім доставлятимуть до шкіл

Калашник: Європейський інвестиційний банк профінансує будівництво нових харчових комплексів

В Україні планують створити п’ять нових фабрик-кухонь, які готуватимуть страви для шкіл і доставлятимуть готові порції до навчальних закладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника.

Європейський інвестиційний банк профінансує проєкти від будівництва до закупівлі обладнання. Сукупна проєктна потужність п'яти нових об'єктів становитиме 65 тис. порцій на день.

Де з'являться нові фабрики-кухні

Нові харчові комплекси планують створити у:

Вишневому на Київщині;

Лебедині на Сумщині;

Вінниці;

Запоріжжі;

Шептицькому на Львівщині.

Фабрики-кухні працюватимуть за принципом централізованого приготування їжі. Страви готуватимуть на спеціалізованих потужностях, після чого доставлятимуть до шкіл. Для повноцінної роботи такої системи громадам також потрібно оновити харчоблоки та забезпечити перевезення готових страв.

Що зміниться для школярів

Головний результат проєкту – можливість організовувати гаряче харчування для значної кількості дітей із використанням єдиних сучасних підходів до приготування та доставки їжі.

Державна стратегія реформування шкільного харчування передбачає відновлення та модернізацію їдалень, а також розвиток моделі «фабрика-кухня». Серед визначених цілей – якісне, безпечне та різноманітне харчування учнів.

Для дітей це також має зменшити залежність від стану кухні безпосередньо у конкретній школі: основний процес приготування переноситься на спеціально обладнане підприємство, а в навчальному закладі залишається організація приймання, видачі та споживання готових страв. Нові правила роботи таких об'єктів передбачають чіткішу відповідальність операторів за виготовлення та доставку їжі, а також за обладнання харчоблоків і процес видачі готових страв.

Водночас фабрика-кухня не замінює шкільну їдальню. Для приймання та видачі їжі навчальні заклади мають мати належно облаштовані приміщення. Саме тому проєкт передбачає паралельну модернізацію харчоблоків.

Окремий проєкт у Шептицькому

У Шептицькому планують збудувати фабрику-кухню, яка зможе забезпечувати харчуванням близько 10 тис. дітей. Проєкт також передбачає модернізацію 40 шкільних їдалень та організацію доставки готових страв до навчальних закладів.

За словами Калашника, Україна вже має досвід роботи такої моделі: фабрики-кухні в Бучі та Лозовій разом охоплюють близько 20 тис. дітей.

«Досвід уже маємо, наступний крок – поширити модель на інші громади», – розповів міністр, додавши, що зараз тривають пошуки партнерів, які допоможуть громадам з відновленням і модернізацією їдалень, обладнанням та логістикою. Орієнтир, який озвучив Калашник, – створити загалом 17 фабрик-кухонь до 2029 року.

Нині держава розширює програму гарячого харчування: з 1 вересня 2026 року безплатні гарячі обіди отримують учні 1–11 (12) класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі. За даними Міністерства освіти і науки, програма охоплює близько 3 млн дітей.

Розвиток фабрик-кухонь має підтримати цю систему там, де шкільні харчоблоки потребують масштабного оновлення. У 2026 році на модернізацію шкільних їдалень держава спрямувала 1 млрд грн. За даними Міносвіти, станом на початок нового навчального року вже модернізовано 2023 харчоблоки, ще у 272 закладах роботи тривали.

Україна планує продовжувати розширення мережі. Орієнтир, який озвучив Калашник, – створити загалом 17 фабрик-кухонь до 2029 року.

Нагадаємо, «Главком» уже розповідав про реформу шкільного харчування та оновлення меню для дітей. Раніше в межах реформи було запроваджено сучасні підходи до раціону школярів, зокрема збільшено частку овочів, фруктів, м’яса та молочних продуктів.