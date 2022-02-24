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    На в’їздах до Києва обладнують захисні споруди

    Громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі. - На в’їздах до Києва обладнують захисні споруди
    Громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.
    фото з відкритих джерел

    Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії

    Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнують захисні споруди – тому в’їзд може бути ускладненим. Про це кажуть в КМДА.

    «Прошу поставитися до цього з розумінням. І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації», – написав Кличко.

    Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції «Лісова» до станції «Шулявська».

    Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

    Проїзд у міському транспорті безкоштовний.

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    Теги: окупанти Віталій Кличко Київ громадський транспорт мер
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    На в’їздах до Києва обладнують захисні споруди