На в’їздах до Києва обладнують захисні споруди

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнують захисні споруди – тому в’їзд може бути ускладненим. Про це кажуть в КМДА.

«Прошу поставитися до цього з розумінням. І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації», – написав Кличко.

Метрополітен працює у звичному режимі, окрім червоної лінії, де з організаційних причин потяги курсують від станції «Лісова» до станції «Шулявська».

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в нормальному режимі.

Проїзд у міському транспорті безкоштовний.

Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

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