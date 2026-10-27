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Україна знайшла ефективнішу протидію реактивним шахедам. Генштаб повідомив деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна знайшла ефективнішу протидію реактивним шахедам. Генштаб повідомив деталі
Російські реактивні дрони втрачають перевагу
фото: dev.ua

Українська ППО вже знищує до 80% реактивних дронів під час окремих атак

Українська протиповітряна оборона поступово підвищує ефективність боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Протягом останніх трьох місяців Сили оборони знищували в середньому майже 60% дронів типу «Герань-4», а під час окремих атак результативність сягала 80%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі проаналізували результати протидії російським реактивним безпілотникам за останні три місяці. За даними військових, частка знищених повітряних цілей цього типу поступово зростає.

Україна знайшла ефективнішу протидію реактивним шахедам. Генштаб повідомив деталі фото 1
фото: Генштаб ЗСУ

Важливу роль у перехопленні реактивних дронів відіграє українська тактична авіація. Для боротьби з такими цілями залучають винищувачі F-16, Mirage та МіГ-29.

Водночас у Генштабі наголошують на необхідності посилення так званої «малої ППО». Це особливо важливо в умовах дефіциту зенітних керованих ракет, які використовують для знищення повітряних цілей.

«Вагому роль сьогодні у знищенні реактивних БпЛА відіграє тактична авіація – F-16, Mirage, МіГ-29. Разом з тим, важливим є питання посилення нашої «малої ППО» в умовах дефіциту зенітних керованих ракет, і цьому питанню приділяється сьогодні значна увага», – зазначили в Генштабі.

До засобів «малої ППО» належать зенітні установки Gepard і «Шилка», а також сучасні системи Skynex, Skyranger та Terrahawk Paladin.

Крім того, до протидії російським безпілотникам залучають дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи різних підрозділів Сил оборони України.

Мобільні вогневі групи оснащені кулеметами, відповідним обладнанням і переносними зенітними ракетними комплексами. За оцінкою Генштабу, українські військові досить успішно використовують ці засоби для знищення реактивних дронів.

Водночас військові працюють над тим, щоб зменшити вартість перехоплення повітряних цілей. Зокрема, тривають випробування нових зразків озброєння, призначених для боротьби з реактивними безпілотниками.

У Генштабі повідомили, що деякі нові перехоплювачі вже продемонстрували свою ефективність у бойових умовах. «Постійно йде робота над здешевленням процесів відбиття подібних повітряних загроз. Зокрема, тривають випробування нових перехоплювачів. Окремі зразки уже мають у своєму активі збиття декількох десятків російських реактивних «гераней»», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про розробку нової малої ракети «Ніка», призначеної для знищення російських реактивних безпілотників.

За словами глави держави, розробка отримала позитивні оцінки української та німецької сторін. Попереду на ракету чекають випробування.

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Теги: Генштаб дрон системи ППО

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