Окупанти розширили базу для запуску дронів у Криму: що показали знімки

Також тут зводять близько 40 менших «гаражів» для зберігання, обслуговування та підготовки безпілотників до запусків

Dnipro Osint: укриття захищають земляними насипами, а пуски ведуть з автомобілів

На аеродромі «Гвардійське» в окупованому Криму будують понад 20 укриттів для безпілотників типу «Герань» і близько 40 менших «гаражів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на osint-проєкт Dnipro Osint.

Що зафіксовано на знімках

За даними Dnipro Osint, нові супутникові знімки показують будівництво понад 20 невеликих укриттів. Їх захищають земляними насипами. Також зводять близько 40 менших «гаражів», призначених для зберігання, обслуговування та підготовки безпілотників до запусків.

фото: Dnipro Osint

На знімках помітні й наслідки попередніх атак на аеродром. Щонайменше один ангар зазнав пошкоджень від удару безпілотника.

фото: Dnipro Osint

Як запускають дрони

Dnipro Osint зазначає, що на аеродромі «Гвардійське» використовують мобільні пускові платформи замість стаціонарних установок. Безпілотники завантажують на спеціально обладнані автомобілі, з яких їх запускають зі злітно-посадкової смуги.

«Гвардійське» – аеродром у Сімферопольському районі Криму, на північ від Сімферополя. Генштаб ЗСУ називає його одним із ключових військових аеродромів Росії на півострові. Його використовують для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики й технічного обслуговування авіаційної техніки. Координати: 45,107463° пн. ш., 33,981942° сх. д.

Нагадаємо, у серпні Сили оборони України повідомляли про ураження місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Гвардійського. Після атаки на території об’єкта зафіксували пожежу.