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Дрони атакували хімічний завод «Азот» у Пермському краї РФ: чим важливе підприємство

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували хімічний завод «Азот» у Пермському краї РФ: чим важливе підприємство
Дрони атакували «Азот» у Пермському краї
фото: росЗМІ, Exilenova+

Комбінат виробляє хімічну продукцію, яку використовують у виробництві російських боєприпасів

У російському місті Березники Пермського краю 23 жовтня повідомили про атаку на хімічний завод «Азот», який постачає сировину для виробництва вибухових речовин у РФ. Зокрема, підприємство забезпечувало азотною кислотою завод, що виготовляє тротил і гексоген для російської військової промисловості. Про це повідомляє «Главком».

Місто Березники, де розташований завод, розташоване приблизно за 1500 км по прямій від державного кордону України. Підприємство є філією акціонерного товариства «Об'єднана хімічна компанія «Уралхім» та спеціалізується на виробництві аміаку, азотної кислоти, аміачної селітри, карбаміду й інших хімічних речовин.

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За інформацією самого підприємства, виробничий комплекс займає приблизно 140 гектарів. На його території розташовані 90 корпусів, а структура заводу налічує 22 основні та допоміжні підрозділи. Загалом комбінат випускає понад 20 видів продукції.

Особливість підприємства полягає в тому, що воно є єдиним у Росії виробником низки хімічних речовин, зокрема вищих аліфатичних амінів, натрієвої селітри та кристалічного нітриту натрію. Окрім цього, завод випускає аміачну й калієву селітру, аміачну воду та нітрит-нітратні солі.

За офіційними даними «Уралхіму», у 2025 році підприємство виготовило 2,35 млн тонн продукції. Основний внесок у загальний обсяг забезпечили виробництва аміачної селітри, карбаміду, аміаку, переробки кислот та нітрит-нітратних солей.

Важливість «Азоту» для Росії пов'язана не лише з виробництвом мінеральних добрив. Частина хімічної продукції комбінату має подвійне призначення, тобто може використовуватися як у цивільній промисловості, так і під час виготовлення вибухових речовин.

Зокрема, азотна кислота необхідна для виробництва порохів та вибухових речовин. Аміачна селітра також використовується не лише в сільському господарстві, а й у виробництві окремих видів вибухових сумішей.

За даними розслідування The Insider, наприкінці 2025-го – на початку 2026 року підприємство «Азот» у Березниках та компанія «Єврохім» у Новомосковську були фактично основними постачальниками азотної кислоти для російської військової промисловості.

Журналісти проаналізували залізничні перевезення хімічної продукції та встановили, що азотну кислоту з Березників постачали, зокрема, на Бійський олеумний завод, який виробляє тротил і гексоген.

Крім того, підприємство постачало суміш концентрованих азотної та сірчаної кислот, відому як меланж, низці інших російських заводів, пов'язаних із виробництвом боєприпасів.

Це вже не перше повідомлення про атаку на хімічний комбінат у Березниках. Зокрема, у ніч проти 3 жовтня 2025 року підприємство зазнало атаки безпілотників. Тоді місцева влада повідомила про короткочасну зупинку технологічного циклу. Згодом російські посадовці заявили про відновлення штатної роботи заводу.

Повторна атака відбулася 11 вересня 2026 року. Тоді російська влада підтвердила удари по двох промислових об'єктах Пермського краю, а журналісти та OSINT-аналітики встановили, що серед цілей був комбінат «Азот». Надходили повідомлення про вибухи та зупинку технологічного процесу.

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Теги: дрон росія армія

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