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Дрони атакували окупований Донецьк

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували окупований Донецьк
У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи
скриншот з відео

Уночі місто сколихнули потужні вибухи

У ніч проти 20 жовтня тимчасово окупований Донецьк зазнав атаки безпілотників. У місті пролунали потужні вибухи, після яких з'явилася інформація про пошкодження будівель та автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові канали.

Пошкоджень зазнали скління та фасади багатоквартирних житлових будинків. Окупаційна адміністрація повідомила про пошкодження офісної будівлі та навчального закладу. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено транспортні засоби.

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Жителі Донецька повідомляють про блимання світла на фоні атаки БпЛА. Крім того, відомо, що до атаки у місті вже пропадала електроенергія, але достатньо швидко повернулася.

До слова, 14 жовтня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці сталося масштабне відключення електроенергії. Місцеві жителі заявляли про пожежу на підстанції між двома містами. Попередньо, причиною знеструмлення могла стати атака на енергетичний об'єкт, однак офіційного підтвердження цієї інформації не було. Крім того, у Донецьку повідомляли про пожежу в районі Золотого кільця, де, за попередніми даними, під удар міг потрапити металургійний завод.

Нагадаємо, у Тамбовській області Росії безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Нікольська», розташовану поблизу міста Мічурінськ.

Теги: Донецьк дрон окуповані території

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