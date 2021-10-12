Українська розвідка: протестний рух поневолених Росією народів буде зростати

За прогнозом, у найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть

На думку експертів, наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян РФ

За даними воєнної розвідки України, протестний рух поневолених Росією народів буде лише зростати. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зазначається, що нещодавно у Страсбурзі біля будівлі Ради Європи зібралися сотні чеченців, які з’їхалися з усієї Європи.

«Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка вчиняє злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії», – інформують у розвідці.

Протестувальники розгорнули 50-метровий державний прапор Чеченської Республіки Ічкерія та скандували «Геть російських окупантів».

На думку експертів ГУР, наслідком правління нинішньої кремлівської влади є все більша розчарованість у ній та розлюченість громадян Росії.

«У найближчому майбутньому протестні рухи у РФ зростатимуть не лише в столиці, а й – навіть більшою мірою – в окупованих Москвою національних регіонах», – підсумували у Головному управлінні розвідки України.

Раніше розвідка повідомила, що російські спецслужби намагалися зірвати евакуацію українців з Афганістану.