Поліція силою не дала активістам розгорнути банер «Коломойського під санкції» (відео)

Правоохоронці видерли в активістів банер про олігарха

Активісти хотіли розгорнули плакат на Майдані Незалежності

Активісти «Рух опору капітуляції» та «Демократичної сокири» хотіли розгорнули на Майдані Незалежності у Києві плакат «Коломойського під санкції», проте його швидко забрали правоохоронці. Про це повідомив у Facebook співзасновник «Демсокири» Віктор Трегубов.

«Демсокира та Рух опору капітуляції розгорнули на Майдані плакат «Коломойського під санкції». Моментально його викрала та унесла зграя анонімних мусорів», – написав активіст.

За його словами, в процесі один з правоохоронців «стрибнув зі спини» на Петра Кияна, ветерана, волонтера та чоловіка Юлі Кузьменко.

У мережі вже з’явилося відео інциденту.

Нагадаємо, 4 жовтня у Раді зареєстрували постанову про санкції проти Коломойського.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

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