Соціалісти зібрали у Кишиневі мітинг в підтримку генпрокурора

Протест відбудеться також і в центральному місті автономії Гагаузія, звідки родом арештований генпрокурор

Сьогодні, 10 жовтня, у Кишиневі, під стінами парламенту проходить мітинг проти арешту генерального прокурора Александр Стояногла, передає кореспондент «Главкома».

Зокрема, протестувальники скандували: «Свободу – Стояногло».

Організатори акції також повідомили, що сьогодні

Ігор Додон та Володимир Воронін на протесту і підтримку Александра Стояногла

Відмітимо, що протест був анонсований Партією соціалістів, яку очолює колишній президент Молдови – Ігор Додон. Його самого також помітили під час протесту. Ігор Додон відзначив, що протест проходить не лише на підтримку Стояногло, а проти влади Санду загалом. Додон повідомив, що соціалісти та опозиція вимагають дострокових парламентських і президентських виборів.

Разом з тим, паралельно з акцією соціалістів, відразу після арешту Стояногла у Комраті та інших містах Гагаузії проходили стихійні акції протесту на підтримку Стояногла.

Варто зазначити, що до свого арешту Стояногло не одноразово зловживав фактором свого походження, пояснюючи на загал, що намаганні влади його звільнити не що інше, як дискримінація. Проте і висунуті звинувачення проти Стояногло викликали критику експертів та журналістів.

Нагадаємо, суд Кишинева призначив Стояноглу 30 діб домашнього арешту.

Раніше стало відомо, що проти Александра Стояногло було порушено кримінальне провадження після того, як сьогодні це дозволила зробити Вища рада прокурорів.

Біля будівлі генпрокуратури молдовські журналісти також помітили міністра юстиції Александра Литвиненка, який і подав скаргу на Стояногла у Вищу раду прокурорів.

Як повідомляв «Главком», у скарзі йшлося про те, що Стояногло, нібито, у 2012 році, маючи мандат депутата, вніс до закону «Про боротьбу з відмиванням грошей» правку, яка дозволила обходити норми закону.