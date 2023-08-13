Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські рятувальники допомагають Словенії приборкувати наслідки повені (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українські рятувальники допомагають Словенії приборкувати наслідки повені (відео)
У Словенії триває ліквідація наслідків повені
фото: скриншот відео

До робіт залучений 51 український рятувальник

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України долучилися до відновлювальних робіт у районі селища Речиця у Словенії, постраждалій від повені. Про це повідомила ДСНС.

Як розповіли у відомстві, українські рятувальники працюють на двох локаціях у руслі річки Дрета. До робіт залучений 51 український рятувальник та 19 одиниць техніки.

«Головні завдання – це облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки, водовідведення, очистка русла від дерев та сміття, що принесла велика вода. Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії», – йдеться в повідомленні.

Для виконання робіт фахівці ДСНС застосовують важку інженерну техніку, зокрема п’ять гусеневих екскаваторів. Роботи тут планується завершити протягом декількох днів, після чого будуть визначені нові локації.

Нагадаємо, що Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих. Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія для подолання наслідків повені.

Теги: Словенія повінь рятувальники ДСНС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіло водія легковика затиснуло пошкодженими елементами кузова автівки
Смертельна ДТП під Дніпром: рятувальники вирізали тіло водія (фото)
Вчора, 11:49
Полоз на прізвисько Маршалл утік із погано зачиненого серпентарію
Мирно спала під шафою: киянка виявила в своїй квартирі змію
5 серпня, 17:47
Від домівки залишилися руїни, тож тепер Василь Антонович вимушений тимчасово мешкати у місцевих
На Херсонщині літній чоловік самотужки розбирає руїни оселі: зворушливі кадри
4 серпня, 10:14

Соціум

Українські рятувальники допомагають Словенії приборкувати наслідки повені (відео)
Українські рятувальники допомагають Словенії приборкувати наслідки повені (відео)
«Росія виграє на всіх фронтах»: Кадиров зібрався добивати Україну
«Росія виграє на всіх фронтах»: Кадиров зібрався добивати Україну
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
Найбільша повінь за 10 років: наслідки прориву дамби в Росії (фото)
Найбільша повінь за 10 років: наслідки прориву дамби в Росії (фото)
У Росії розбився винищувач Су-30: екіпаж загинув
У Росії розбився винищувач Су-30: екіпаж загинув
CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни
CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
12K
У одному з районів Києва пролунали вибухи, повітряну тривогу не оголошували
8804
Росія відреагувала на удари по Кримському мосту істерикою та погрозами
7374
Наступ ЗСУ на Півдні: Генштаб повідомив про успіхи
7071
ЗСУ показали, як долають російські «зуби дракона» на Запорізькому напрямку
6414
РФ перекинула десантників на Запоріжжя: розвідка спрогнозувала наслідки

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту