Українські рятувальники допомагають Словенії приборкувати наслідки повені (відео)

До робіт залучений 51 український рятувальник

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України долучилися до відновлювальних робіт у районі селища Речиця у Словенії, постраждалій від повені. Про це повідомила ДСНС.

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Як розповіли у відомстві, українські рятувальники працюють на двох локаціях у руслі річки Дрета. До робіт залучений 51 український рятувальник та 19 одиниць техніки.

«Головні завдання – це облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки, водовідведення, очистка русла від дерев та сміття, що принесла велика вода. Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії», – йдеться в повідомленні.

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Для виконання робіт фахівці ДСНС застосовують важку інженерну техніку, зокрема п’ять гусеневих екскаваторів. Роботи тут планується завершити протягом декількох днів, після чого будуть визначені нові локації.

Нагадаємо, що Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих. Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія для подолання наслідків повені.