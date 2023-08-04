На Херсонщині літній чоловік самотужки розбирає руїни оселі: зворушливі кадри

Від домівки залишилися руїни, тож тепер Василь Антонович вимушений тимчасово мешкати у місцевих

Василь Антонович розповів, що його будинок був затоплений по самий дах. Вода не спадала 10 днів

Мешканець Херсонщини Василь Антонович унаслідок повені, яку спричинили окупанти, втратив домівку та всі документи. Чоловік у літньому віці залишився без даху над головою. Історію постраждалого від російського злочину й терору розповів журналіст Руслан Горовий.

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Василь Антонович пригадав день, коли прокинувся у воді – його будинок був затоплений по самий дах. Згодом хата й узагалі завалилася, тож тепер чоловік вимушений тимчасово мешкати у місцевих. Постраждалий зауважив, що будинки сусідів також зруйновані. Вода не спадала 10 днів.

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«Не встиг нічого прибрати й тут уже за техніку я мовчу, холодильники, телевізор... Одяг, шафи... Я їздив оце в Херсон – мені те, що з секонд-хенду присилають, то й на мені», – розповів літній чоловік.

Він зазначив, що будинок завжди тримав у порядку. Дивлячись на підлогу, всіяну залишками своєї домівки, із сумом пригадує: раніше замітав тут щодня.

Будинок Василя Антоновича обвалився внаслідок повені фото: скрін із відео

Нині Василь Антонович займається відновленням документів, проте зазначає – наразі це проблематично, у Херсоні неабиякі черги. Чоловік наголосив, що у першу чергу хоче розібрати руїни й навести лад у своїй оселі.

Від будинку залишилися одні завали фото: скрін із відео

Як відомо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

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До слова, техногенний теракт росіян зруйнував майно безлічі людей на Херсонщині. Біля воріт на вулицях та на подвір'ях видніються численні купи сміття – зіпсовані меблі, гори розм'яклих книжок та фотоальбомів, побутова техніка, дитячі іграшки та одяг. Все те, заради чого люди працювали роками, в одну мить стало нічим – город повністю зігнив, меблі розтрощені: село на Херсонщині після потопу (фото).

Зауважимо, унаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС на контрольованій Україною території загинула 31 людина.

Раніше повідомлялося про родину маленького мешканця Херсонщини, яка залишилася без даху над головою після того, як вода знесла їх будинок. Вони були вимушені жити просто неба після того, як будинок змило під час повені: табуретка – єдине, що лишилося від дому хлопчика з Херсонщини (фото, відео).