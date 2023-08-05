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Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих

Діана Гасюк
glavcom.ua
Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих
У Словенії після сильних злив почалася повінь
фото: RTV SLO

Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди

4 серпня сильні зливи спричинили повені в північних, північно-західних та деяких частинах центральної Словенії. Попередньо відомо про загибель трьох людей, а також евакуацію кількох тисяч осіб. Про це повідомляє RTV SLO.

Поліція підтвердила три смерті внаслідок повені. Одна жінка загинула в районі міста Камнік, а двоє голландських альпіністів померли від ударів блискавки в горах поблизу Краня.

За словами Департаменту гідрологічного прогнозу, небезпека ще не минула. Передбачається, що найсильніші опади можуть переміститися на східні області Словенії, а зливи закінчаться лише у ніч на неділю.

Приблизно чотири тисячі осіб були евакуйовані з міста Цельє через повені. Також близько 12 тисяч жителів залишаються без електропостачання внаслідок негоди. Також через повені стало неможливим дістатися до муніципалітетів Луче та Солчава.

Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих фото 1
Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих фото 2
Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих фото 3

Раніше повідомлялося, що унаслідок рекордної зливи у канадській провінції Нова Шотландія були евакуйовані близько 750 людей, четверо осіб зникли безвісти. 

Нагадаємо, зливи в штаті Гуджарат на північному заході Індії призвели до серйозних повеней. Про це пише The Times of India. За даними видання, зранку суботи у деяких районах штату випало до 233 мм опадів. Про точну кількість загиблих та постраждалих  інформації поки що немає, але може йтись про понад 500 тис. жителів. Місцева влада уже назвала цю повінь однією із найбільших за останній час, і зазначає, що у країні зараз  введено «червоний рівень небезпеки». 

Теги: Словенія негода небезпека повінь

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