Україна надасть гуманітарну допомогу Словенії

У межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/202 про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія для подолання наслідків повені. Про це йдеться на урядовому порталі.

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«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Республіці Словенія внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» надати гуманітарну допомогу Республіці Словенія», – йдеться у документі.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Словенії.

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Нагадаємо, що Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих. Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди.

Раніше стало відомо, як Україна допоможе Словенії з подоланням наслідків повені.