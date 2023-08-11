Україна надасть гуманітарну допомогу Словенії
У межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №484/202 про надання гуманітарної допомоги Республіці Словенія для подолання наслідків повені. Про це йдеться на урядовому порталі.
«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Республіці Словенія внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» надати гуманітарну допомогу Республіці Словенія», – йдеться у документі.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів має забезпечити надання гуманітарної допомоги Словенії.
Нагадаємо, що Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих. Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди.
Раніше стало відомо, як Україна допоможе Словенії з подоланням наслідків повені.
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