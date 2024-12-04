Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українську писанку визнано культурним надбанням людства (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українську писанку визнано культурним надбанням людства (фото)
Українську традицію і мистецтво оздоблення яєць визнано культурним надбанням людства
фото: Міністерство культури і стратегічних комунікацій України

Робота над номінацією розпочалася ще 2017 року

«Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» – перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією, включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства у вівторок, 3 грудня, на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, що триває у столиці Парагваю місті Асунсьйон. Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

Українську писанку визнано культурним надбанням людства
Українську писанку визнано культурним надбанням людства
фото: Мінкульт

«Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці – носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємось незламними. Включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО тому доказ. Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об’єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність», – заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Українську писанку визнано культурним надбанням людства
Українську писанку визнано культурним надбанням людства
фото: Мінкульт

Робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою носіїв в Естонії. Її основу складають три елементи. Два з них включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України – «Українська писанка: традиція і мистецтво», що об’єднує спільноти з усіх областей України, та «Традиція гуцульської писанки». Ще один елемент – «Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць» – включений до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

Українську писанку визнано культурним надбанням людства
Українську писанку визнано культурним надбанням людства
фото: Мінкульт

Нагадаємо, що на сьогодні у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства – 611 елементів, що відповідають п'яти регіонам і 140 державам-учасницям Конвенції. Від України до цього списку включено «Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості» в 2013 році, «Традицію Косівської мальованої кераміки» в 2019 році та «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» в 2021-му.

Читайте також:

Теги: Мінкульт ЮНЕСКО культура культурна спадщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Українська література, як і будь-яка інша, творилася на кількох мовах»
Підводне життя літератури
17 листопада, 23:35
«Добрий ранок!» чи «Доброго ранку!»? Ось у чому питання
«Добрий ранок!» чи «Доброго ранку!»? Ось у чому питання
24 листопада, 13:46
Свято та традиції 7 листопада
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 листопада, 00:05
10 листопада – Всесвітній день молоді
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 листопада, 00:05
Маріупольський храм святого Петра Могили – унікальна споруда, що увійшла до Книги рекордів України як єдиний храм у світі, повністю оздоблений петриківським розписом
Окупанти планують знищити маріупольський храм, що ввійшов до Книги рекордів України
7 листопада, 11:33
Науковиця випадково знайшла втрачений рукопис опери українського композитора в Лісабоні
Науковиця випадково знайшла втрачений рукопис опери українського композитора в Лісабоні
12 листопада, 02:48
Свято та традиції 16 листопада
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 листопада, 00:05
Суд відмовив у задоволенні позову представників Московської церкви на право користуватися собором XI століття
Верховний суд підтвердив заборону УПЦ МП користуватися Спасо-Преображенським собором
26 листопада, 21:35
«Молодість — це стан душі», – Михайло Поплавський
Поплавський розкрив секрет, як йому вдається мати гарний вигляд у 75
20 листопада, 20:07

Соціум

Де найдешевше придбати продукти в Польщі: перелік супермаркетів
Де найдешевше придбати продукти в Польщі: перелік супермаркетів
Українську писанку визнано культурним надбанням людства (фото)
Українську писанку визнано культурним надбанням людства (фото)
Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії
Шоста доба протестів. Що зараз відбувається у містах Грузії
Трагедія на вокзалі у Сербії. Протестувальники штурмували мерію міста
Трагедія на вокзалі у Сербії. Протестувальники штурмували мерію міста
Близько 314 українських дітей передано до російських сімей – звіт Єльського університету
Близько 314 українських дітей передано до російських сімей – звіт Єльського університету
Найнижчі показники за 60 років. Рівень народжуваності у ЄС стрімко знижується
Найнижчі показники за 60 років. Рівень народжуваності у ЄС стрімко знижується

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2024
25K
Затримано малолітніх агентів РФ, які здійснили теракт на Київщині
8759
Південна Корея вводить воєнний стан
7270
Втрати ворога станом на 3 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
6868
Викрадений мер Херсона Колихаєв був помічений у таємній в'язниці ФСБ РФ

Новини

4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
2 грудня, 06:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua