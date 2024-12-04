Робота над номінацією розпочалася ще 2017 року

«Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць» – перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією, включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства у вівторок, 3 грудня, на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, що триває у столиці Парагваю місті Асунсьйон. Про це повідомило Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

Українську писанку визнано культурним надбанням людства фото: Мінкульт

«Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці – носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємось незламними. Включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО тому доказ. Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об’єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність», – заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький.

Українську писанку визнано культурним надбанням людства фото: Мінкульт

Робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою носіїв в Естонії. Її основу складають три елементи. Два з них включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України – «Українська писанка: традиція і мистецтво», що об’єднує спільноти з усіх областей України, та «Традиція гуцульської писанки». Ще один елемент – «Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць» – включений до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

Українську писанку визнано культурним надбанням людства фото: Мінкульт

Нагадаємо, що на сьогодні у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства – 611 елементів, що відповідають п'яти регіонам і 140 державам-учасницям Конвенції. Від України до цього списку включено «Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості» в 2013 році, «Традицію Косівської мальованої кераміки» в 2019 році та «Орьнек – кримськотатарський орнамент та знання про нього» в 2021-му.